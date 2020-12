Slovensko by mohlo pri prechode hraníc uznávať aj antigénové testy, chcú zvýšiť aj vek u detí

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus (SaS) uviedol, že sa diskutuje o zavedení možnosti uznávania antigénových testov z okolitých krajín. Ako povedal počas mimoriadneho rokovania vlády, týkať by sa to malo najmä Rakúska, kde sa začína s plošným testovaním.

Predišlo by sa tak podľa neho kapacitným problémom, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Klus zároveň poznamenal, že by bola zavedená povinnosť pretestovať deti od desiatich rokov a nie od siedmich, ako je uvedené vo vyhláške.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) zo štvrtka 3. decembra platí, že od pondelka 7. decembra sa musia osoby staršie ako sedem rokov, ktoré pravidelne prekračujú hranice SR, preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR či antigénového testu, ktorý nie je starší ako 14 dní.

Hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková objasnila, že výsledok antigénového testu musí byť vydaný na mobilnom odberovom mieste či na odberovom mieste zariadenia sociálnych služieb pre ich pracovníkov. Odberové miesto však musí byť na slovenskom území. Výsledok antigénového testu musí byť totiž na certifikáte Ministerstva zdravotníctva SR či tlačive uvedenom v prílohe vyhlášky ÚVZ SR.