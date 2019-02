Slovensko by s posunutím brexitu súhlasilo, ak by to Briti dobre zdôvodnili

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Ak sa Veľká Británia rozhodne požiadať o posunutie termínu odchodu z Európskej únie, Slovensko takúto žiadosť podporí za predpokladu, že britská strana zdôvodní svoju žiadosť a predstaví účel požiadavky na predĺženie obdobia.

Zároveň je dôležité, aby takéto predĺženie nenarušilo inštitucionálne usporiadanie a činnosť Európskej únie, keďže v máji 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu.

Dva scenáre

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca rezortu diplomacie v reakcii na informácie, že ak britský parlament neschváli dohodu o odchode, premiérka Theresa May navrhne hlasovanie buď o odchode bez dohody, alebo o odložení odchodu.

„Prioritným záujmom SR je riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ na základe Dohody o vystúpení. Tá poskytne obom stranám, najmä občanom a podnikateľom, istotu a predvídateľnosť na obdobie do dojednania nových vzťahov medzi EÚ a Britániou. Ak sa nepodarí túto dohodu schváliť v britskom parlamente v najbližších troch týždňoch, budú obe strany postavené pred dva scenáre: automaticky odchod z EÚ bez dohody k 30. marcu, alebo posunutie termínu brexitu podľa článku 50 Zmluvy o EÚ o ďalšie obdobie. To by fakticky znamenalo, že Veľká Británia ostane na ďalšie obdobie členským štátom EÚ, pričom predĺžené obdobie sa využije buď len na technické dokončenie procesu ratifikácie dohody o vystúpení, alebo sa budú hľadať iné možnosti realizácie riadeného brexitu, ktorý bude mať väčšinovú podporu v britskom parlamente,“ pripomenul rezort diplomacie.

Sľub premiérky Mayovej

Britská premiérka Theresa May sľúbila poslancom hlasovanie o brexite bez dohody alebo odložení jeho termínu, ak na budúci mesiac odmietnu jej dohodu o odchode Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ).

Členovia parlamentu budú hlasovať o dohode 12. marca. Ak ju aj vtedy odmietnu, budú nasledovať ďalšie dve hlasovania. Prvé sa uskutoční 13. marca a poslanci budú hlasovať o tom, či súhlasia s odchodom z eurobloku bez dohody.

V prípade, že by túto alternatívu odmietli, na ďalší deň budú hlasovať o žiadosti o predĺženie lehoty zakotvenej v článku 50 na odloženie brexitu na termín po 29. marci – stanovenom dátume vystúpenia z únie.