Slovensko by mohlo mať v krízovej situácii problém, Pellegrini pripúšťa možnosť povinnej vojenčiny

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Povinná vojenská služba by mohla byť podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) jedno z možných riešení prípadnej krízovej situácie. Uviedol to v stredu na tlačovom brífingu s tým, že podľa jeho slov existujú pochybnosti, či by mladá generácia, ktorá neabsolvovala povinnú vojenčinu, bola vôbec ochotná pomôcť v prípade núdze.

Závažné rozhodnutie

„Slovensko by mohlo mať problém v prípade vzniknutia nejakej krízovej situácie, kde už máme niekoľko generácií, ktoré neabsolvovali základnú vojenskú prípravu. A v prípade potreby, hoci pevne verím, že taká situácia už u nás nenastane, je tu zjavne problém, či by vôbec bola mladá generácia ochotná sa chcieť zúčastniť na nejakých aktivitách na obranu Slovenskej republiky,“ povedal Pellegrini. Téma opätovného zavedenia povinnej služby je podľa premiéra na stole už niekoľko rokov.

Pellegrini okrem iného doplnil, že je to závažné rozhodnutie, ktoré si vyžaduje odbornú diskusiu a celospoločenskú aj politickú zhodu. Chce preto počkať na návrh Slovenskej národnej strany (SNS).

Silný odpor verejnosti

Podľa medializovaných informácií spomenul opätovné zavedenie povinnej vojenčiny predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko. Diskusiu o povinnej vojenčine pripustil aj minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

„Rešpektujem postoj koaličného partnera, ale počkáme si na to, až budú známe detaily. Ide o zložitú tému, ktorá môže naraziť aj na silný odpor verejnosti a preto je potrebná odborná diskusia a celospoločenská zhoda. Niektoré krajiny majú povinnú vojenskú službu, niektoré ju opätovne zavádzajú, takže musíme o tom diskutovať,“ doplnil Pellegrini.

Povinná vojenská služba sa oficiálne skončila na území Slovenska v roku 2005, pričom počas jej fungovania sa dĺžka prípravy viackrát menila.