Slovensko čaká ďalšie uvoľňovanie opatrení, prvú dávku vakcíny dostala už pätina obyvateľov

aktualizované 5. mája, 15:45

Pozitívny trend vývoja pandémie na Slovensku pokračuje. Denný priemer pozitívne testovaných sa dostal pod tisíc prípadov denne, v počte hospitalizovaných nastal oproti predchádzajúcemu týždňu pokles o takmer 20 %. Na tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii o tom informoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík.

Ako uviedol, vďaka zlepšujúcej sa situácii by celé Slovensko mohlo od pondelka prejsť do prvého stupňa varovania COVID automatu, teda ružovej farby. Viac informácií k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení by mali v piatok poskytnúť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Aktuálna situácia na Slovensku. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Očakávajú pokles v hospitalizáciách

Za uplynulý týždeň klesol aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, stále je však obsadenosť týchto lôžok na úrovni 60 %. Klesajú aj počty výjazdov k pacientom, s výnimkou Trenčianskeho kraja, kde za posledný týždeň mierne narástli. Do nemocníc prijímajú menej ako 100 pacientov denne.

„Čo je štvrtina vrcholu, ktorý sme dosiahli,“ uviedol Mišík. Dynamika reprodukčného čísla sa drží na podobnej úrovni ako minulý týždeň. „Očakávame výraznejší pokles v počtoch hospitalizovaných a ventilovaných pacientov, pokračujúci pokles pozitívnych prípadov a výrazné zrýchlenie vakcinácie,“ doplnil riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva.

Príjmy a prepustenia z nemocníc na Slovensku. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Slovensko dostane vyše 1,5 milióna vakcín

Prvú dávku vakcíny dostala už viac ako pätina obyvateľov Slovenska, podaných už bolo cez 1,5 milióna dávok vakcín. Do konca mája má prísť na Slovensko ďalších vyše 1,5 milióna dávok.

Ak bude podľa ministra Lengvarského dostatok dávok vakcín od Pfizeru aj v treťom kvartáli, nevylučuje možnosť, že by si ľudia vakcíny vyberali. Zároveň doplnil, že na tento víkend sú všetky termíny na očkovanie obsadené.