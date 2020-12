Slovensko čaká lockdown a zákaz vychádzania má mať 15 výnimiek, predstavia nové opatrenia proti koronavírusu (naživo)

Vláda SR bude na stredajšom rokovaní schvaľovať uznesenie, ktorým nariadi zákaz vychádzania. Ten bude mať približne 15 výnimiek.

Pred rokovaním vlády to potvrdil minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) s tým, že medzi výnimky budú patriť aj takzvané bubliny. Minister zároveň dodal, že v poriadku by malo byť aj cestovanie medzi okresmi.

Sulík sa vyjadril aj k možnosti, že by nové, sprísnené opatrenia začali platiť skôr ako 21. decembra. „Ja som za to, aby sme moc nemiatli obyvateľstvo. Ústredný krizový štáb navrhol 21. december. K tomu dátumu sa priklonila aj väčšina členov na pondelňajšom zasadnutí vlády. Keď to bude skôr, tak len vyženieme všetkých ľudí do obchodov. Budeme o tom v stredu diskutovať,“ uzavrel minister.

