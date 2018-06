Slovensko čaká masívny príchod investorov, Pellegrini avizuje aj tisícky pracovných miest

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Slovensko čaká masívny príchod investorov. Po stretnutí s ministrom hospodárstva Petrom Žigom to povedal predseda vlády Peter Pellegrini.

„Títo investori plánujú preinvestovať stovky miliónov eur a majú vytvoriť tisíce pracovných miest. V hre sú veľké investície,“ povedal na pondelňajšej tlačovej besede Pellegrini, ktorý ocenil, že investori mieria aj do menej rozvinutých regiónov, pričom na Slovensko prichádzajú aj investície s vyššou pridanou hodnotou.

Podľa ministra Žigu, má Slovensko v súčasnosti rozpracovaných zhruba sto investičných projektov. Vďaka nim by sa mohlo preinvestovať päť miliárd eur. V tomto roku sa už podarilo dohodnúť desať investičných projektov, z toho sedem smerovalo do Banskobystrického samosprávneho kraja. Vďaka novým investíciám za približne 200 miliónov eur by mohlo vzniknúť 2,5 tisíca nových pracovných miest.

V minulom roku uzatvorila agentúra SARIO v spolupráci s ministerstvom hospodárstva celkovo 33 investičných projektov. Vytvoriť by sa malo priamo deväťtisíc nových pracovných miest. Vďaka vlani uzatvoreným investičným projektom by sa malo na Slovensku preinvestovať zhruba 500 miliónov eur.