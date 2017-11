Slovensko a elektromobilita – ako ďalej?

BRATISLAVA 27. novembra 2017 (WBN/PR) – Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP SR) má dlhodobo záujem podporovať rozvoj vysoko ekologických nízko emisných vozidiel, ktoré nie sú výhradne poháňané spaľovacím motorom. Preto začal v roku 2016 realizovať Projekt podpory kúpy a registrácie ekologických vozidiel v kategórii M1 (osobné vozidlá do 3,5 tony) a N1 (úžitkové vozidlá do 3,5 tony). Recyklačný fond na projekt schválil sumu 5 miliónov eur, ukončenie projektu bolo plánované do konca tohto roku, počet podporených registrácií mal dosiahnuť minimálne 1 000 automobilov. Nakoľko sa však projekt začal kvôli dlhému schvaľovaciemu procesu realizovať o päť mesiacov neskôr, nestihli sa vyčerpať všetky alokované prostriedky. Preto ZAP SR predložil Recyklačnému fondu žiadosť o predĺženie projektu.

Prudký rozvoj elektromobility je v súčasnosti vyvolaný hlavne legislatívnymi iniciatívami na európskej úrovni. Nariadenia Európskeho parlamentu z roku 2014 stanovili postupy na zníženie emisií CO2 z nových osobných a ľahkých úžitkových automobilov do roku 2020 a nastavili rámec prístupu k budovaniu infraštruktúry pre alternatívne palivá naprieč všetkými členskými štátmi únie. Na základe toho si mali členské štáty EÚ vytvoriť vnútroštátne politické rámce a stanoviť v nich národné ciele, zámery a podporné opatrenia. Na Slovensku boli schválené viaceré strategické materiály: Stratégia rozvoja elektromobility a jej vplyv na národné hospodárstvo, Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá, Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.

Strategické materiály načrtli na Slovensku dva scenáre vývoja alternatívnych palív a vozidiel s týmto pohonom do roku 2020. Štandardný scenár počíta s rezervovaným vnímaním verejnosti a konzervatívnym podnikateľským prostredím. Cieľom je 10 000 elektrických vozidiel a plug-in hybridov. Technologický scenár je viac optimistický, kalkuluje s vyššou angažovanosťou podnikov a pozitívnym vnímaním zo strany verejnosti. Cieľ je dosiahnuť 25 000 elektrických vozidiel a plug-in hybridov. Štandardný scenár Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike predpokladá na konci roku 2017 približne 1 300 registrovaných ekologických vozidiel, technologický scenár približne 3 120 registrovaných vozidiel.

Projekt, ktorý realizuje ZAP SR, vychádza tiež z tohto strategického materiálu. V rámci neho je podpora batériových elektrických vozidiel (BEV) v projekte stanovená na sumu 5 000 eur na jedno vozidlo, podpora plug-in hybridných vozidiel (PHEV) na sumu 3 000 eur na jedno vozidlo. V očakávanom mixe registrácie 2/3 BEV a 1/3 PHEV je možné v rámci projektu teoreticky podporiť až 1 152 vozidiel.

„Schválením Projektu podpory kúpy vozidiel vznikli nediskriminačné a zároveň motivačné podmienky pre každého vlastníka vozidla,“ hovorí Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. „Náš zväz čerpal pri aplikácii mechanizmu tejto podpory zo skúseností, ktoré sme získali pri úspešnom manažovaní štátnej podpory, tzv. „šrotovného“ v roku 2009. Vtedy sa alokovalo viac ako 42 500 adresných príspevkov.“ Dosiahnuté kumulatívne výsledky projektu majú v jednotlivých mesiacov v rezervácii prostriedkov stúpajúcu tendenciu.

Priemerný počet mesačných rezervácií vozidiel je 36, pričom v posledných šiestich mesiacoch je to až 40 vozidiel. Celkový počet rezervovaných podpôr (od začiatku projektu 11.11.2016 do 8.11.2017) dosahuje 445 vozidiel, pomer medzi BEV/PHEV je 275/170. V štruktúre vlastníkov tvoria najväčší podiel právnické osoby – až 81,5 %, fyzické osoby 15,5 %, samostatne zárobkovo činné osoby tvoria 4,5 %, obce 0,5 %.

„Projekt pozitívne podporuje aktívny prístup rezortných ministerstiev a stakeholderov z oblasti priemyslu, vedy, výskumu a samosprávy pri napĺňaní strategických zámerov spoločnosti, “ hovorí Pavol Prepiak, viceprezident ZAP SR a predseda divízie dovozcov. „Pri napĺňaní Národného politického rámca a Stratégie rozvoja elektromobility by sa mohol počet registrovaných vozidiel pohybovať v rozmedzí oboch predpokladaných scenárov.“

Zo systémových nástrojov na podporu rozvoja elektromobility sa podarilo realizovať iba niektoré, aj to iba čiastočne: stimulácia rastu predaja elektromobilov a plug-in hybridov v SR, iniciácia budovania národnej siete nabíjacích centier, čiastočne realizovaná informačná kampaň. Ostatné opatrenia sa zrealizovať nepodarilo.

„Pri pokračovaní projektu je výhľad čerpania prostriedkov v roku 2018 optimistický. Vychádza z dosiahnutých výsledkov v roku 2017 a predpokladu mesačného záujmu o 40-50 vozidiel počas roku 2018,“ dopĺňa Pavol Prepiak. „Pri predĺžení nábehovej krivky projektu sa zrealizuje environmentálny cieľ projektu, teda podpora registrácie najmenej 1 000 vozidiel BEV a PHEV. „

Na základe dohody, bude projekt podpory pokračovať v nezmenenej forme aj po prvom januári 2018.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou. Je to dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Momentálne zastupuje záujmy 202 právnych subjektov, ktoré pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci odvetvia automotive. Automobilový priemysel je ťahúňom nášho hospodárstva, generuje 12 percent hrubého domáceho produktu Slovenska, 47 percent HDP celého priemyslu SR a svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo aj nepriamo viac ako 300 000 pracovných miest.