Slovensko je na brexit pripravené, Ružička očakáva odchod Británie bez dohody

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Slovensko aj Európska únia je pripravená na akýkoľvek scenár brexitu, či bude s dohodu alebo bez dohody.

Povedal to po stredajšom rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny k brexitu na úrovni štátnych tajomníkov za účasti zástupcov sociálnych partnerov, odborných a podnikateľských organizácií štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička. „Hoci dnes sa mi zdá, že ideme k brexitu bez dohody,“ dodal.

Návrhy na posunutie tohto termínu

„Na stredajšom rokovaní tejto skupiny sme rozobrali aktuálnu situáciu vo Veľkej Británii, dopady volieb do Európskeho parlamentu a to, čo nám tieto voľby signalizujú rozdelením voličskej základne v Británii na tých, ktorí sú za brexit a tých, ktorí sú proti. Skontrolovali sme si úlohy, ktoré majú jednotlivé rezorty plniť na základe uznesenia vlády z januára 2019,“ uviedol a dodal, že sa tiež pýtali predstaviteľov zamestnávateľských združení, obchodných komôr a iných záujmových združení, ktorých sa môže brexit dotknúť, či majú informácie, ktoré potrebujú.

Rovnako v stredu diskutovali o harmonograme, ktorý môže nastať do októbra tohto roka, čo pravdepodobne bude konečný dátum rozhodnutia o tom, ako a kedy Veľká Británia vystúpi z EÚ. Podľa Ružičku podľa signálov z Británie to vyzerá, že dátum 31. október bude termínom odchodu Británie z EÚ. „Sú tam návrhy na posunutie tohto termínu, my sme pripravení takúto požiadavku zohľadniť, ale bude to závisieť od podmienok,“ dodal.

Situácia je unikátna

Ružička sa vyjadril aj k podnikateľom, ktorí podľa neho majú jasné rámce, ako sa udeje brexit bez dohody. Napriek tomu pripustil, že situácia je unikátna. „Hovoríme o významnom obchodnom partnerovi, nevieme mnohé veci odhadnúť, čo sa stane v prípade tvrdého brexitu,“ uviedol s tým, že podnikatelia sa môžu obávať, či Británia zavedie nejaké opatrenia, s ktorými nerátajú. „Ale zatiaľ sú rokovania o podmienkach korektné,“ podotkol.

Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Tomáš Malatinský po dnešnom rokovaní potvrdil, že podnikateľské prostredie je otrávené z predĺžujúceho sa modelu a nevedia odhadnúť, aký brexit bude. „Je tu otázka, kto bude vyjednávať za Britániu, aká vláda bude. Toto bude mať vplyv na to, aký brexit bude,“ uviedol s tým, že Slovensko je relatívne pripravené.

Zároveň potvrdil, že Británia vytvára priaznivé podmienky, pre tých, ktorí tam pracujú a tak počet Slovákov, ktorí sa vrátia na Slovensko nebude tak výrazný, ako sa očakávalo.