Slovensko je podľa Káčera jednou z posledných štyroch krajín, ktorá neodobrila vstup Fínska a Švédska do NATO

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) Rastislav Káčer v piatok rokoval s predsedom Národnej rady SR (NR SR) Borisom Kollárom (Sme rodina) o ratifikácii pristúpenia Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO).

Šéf slovenskej diplomacie tvrdí, že pre letnú parlamentnú prestávku i koaličnú krízu je Slovensko jednou z posledných štyroch krajín, ktoré neodobrilo vstup severských krajín. Podľa slov ministra Káčera to nie je dobrý signál. Informoval o tom Komunikačný odbor MZVaEZ SR v tlačovej správe.

„Nie je to dobrý signál aj preto, že ešte pred letom sme v prípade Švédska vítali príchod automobilky Volvo do Košíc. Verím, že budúci týždeň bude parlament uznášaniaschopný,“ tvrdí Káčer. Komunikačný odbor ministerstva taktiež doplnil, že v júli tohto roku vláda odsúhlasila ratifikáciu príslušných protokolov k v stupu Švédska a Fínska do NATO. Okrem toho však tento vstup musí schváliť i parlament a následne ho prezidentka SR Zuzana Čaputová môže ratifikovať.