Slovensko je v ešte horšom stave, reagujú Kiska, Truban a Beblavý na komunikáciu Mariana K.

Naša krajina je ešte v horšom stave ako za Vladimíra Mečiara. Myslí si to exprezident Slovenska a líder vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska.

Politici sa za dvadsať rokov nezmenili

„Vtedy zabili Róberta Remiáša a teraz zahynuli dvaja mladí ľudia. Ten pocit, že vládna moc je prepojená na kriminálnikov a oligarchov, že pár ľudí má pocit, že krajinu vlastnia, že môžu všetko, je strašný. Po uniknutých informáciách si myslím, že si každý človek vytvoril vlastný názor na to, aký je náš štát,“ povedal Kiska na piatkovom spoločnom brífingu koalície Progresívne Slovensko/Spolu, KDH a Za ľudí, ktorí reagovali na medializovanú komunikáciu obvineného podnikateľa Mariana K. cez šifrovaciu aplikáciu Threema.

Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Trubana sa politici za posledných dvadsať rokov nezmenili. „Samé kšefty, vopred vyhrané tendre. Potom nedokázali riešiť nemocnice, školstvo, ani pracovať pre ľudí. Po prečítaní komunikácie sme si uvedomili, aká veľká to je obludnosť. Pre týchto politikov sme šli do politiky – aby sme priniesli zmenu. Nie je to jednoduché, pretože máme silných súperov, ktorí roky rozkrádali krajinu. Na zmenu potrebujeme vedieť spolupracovať a dať naše egá do úzadia,“ povedal Truban.

Podporujú vyšetrovateľov

Líder strany Spolu Miroslav Beblavý v piatok povedal, že keby páni v koalícii dokázali povedať prepáčte, toto je neprijateľné pre krajinu Európskej únie, odstupujeme, nemal by ich kto nahradiť. „Kto by bol v ich okolí zárukou, že zmenia kurz krajiny?“ pýtal sa Beblavý. Zároveň všetkým vyšetrovateľom odkázal, že majú podporu spoločnosti a drží im palce v snahe čistiť krajinu.

Portál Aktuality.sk vo štvrtok informoval, že Béla Bugár sa krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stretol na Maldivách s Marianom K. Alene Zs. Marian K. napísal: „Poobede mám sedenie s Bélom. Poviem mu, ako a čo by som urobil na jeho mieste. Myslím, že bude silno vnímavý.“

Marian K. sa vraj takto angažoval v otázke udržania Ficovej vlády, pretože, ako sám predtým písal Alene Zs., pokiaľ sa do vlády dostane opozícia, „nepomôže nám ani odsťahovať sa na Severný pól“. Most-Híd nakoniec koalíciu po odchode Fica z funkcie premiéra podržal.