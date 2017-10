Slovensko kleslo o päť priečok v rebríčku FIFA, Brazília stráca 12 bodov na vedúce Nemecko

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Slovensku patrí v októbrovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 24. miesto (885 bodov). V porovnaní so septembrovou edíciou ide o pokles o päť priečok, tím SR má o 82 bodov menej. Pre reprezentáciu Slovenska je historickým maximom v rebríčku FIFA 14. pozícia z augusta 2015.

Slováci nepostúpili do baráže

Lídrom poradia je Nemecko (1631 bodov), má o 12 bodov viac než Brazília (1619 b.) na 2. mieste. S výrazným odstupom nasledujú Portugalsko (1446 b.) a Argentína (1445 b.). V Top 10 sú aj Belgicko, Poľsko, Francúzsko, Španielsko, Čile a premiérovo Peru.

Zverenci Jána Kozáka začiatkom októbra prehrali 0:1 v Glasgowe so Škótmi a zvíťazili 3:0 v Trnave nad Malťanmi na záver bojov v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska. Slováci obsadili v „efku“ 2. miesto, neprenikli však do novembrovej baráže o účasť na svetovom šampionáte: v tabuľke „druhých“ obsadili 9. priečku; jedinú, ktorá nezaručila baráž.

Žreb baráže bude 17. októbra

Žreb baráže sa uskutoční v utorok 17. októbra o 14.00 h vo švajčiarskom Zürichu. Nasadenými krajinami – práve na základe októbrového rebríčka FIFA – sú Švajčiarsko, Taliansko, Chorvátsko a Dánsko, nenasadenými Severné Írsko, Švédsko, Írsko a Grécko. Ich výbery budú bojovať o zostávajúce štyri európske miestenky. Prvé zápasy sú na programe 9. – 11. novembra, odvety 12. – 14. novembra.

Slováci by v novembrovom asociačnom termíne mali odohrať dve prípravné stretnutia. Možnými protivníkmi pre duel na súperovej pôde sú Albánsko (71. v rebríčku, 498 bodov) a Ukrajina (30., 818 b.), pre duel na domácom ihrisku USA (27., 843 b.) a Nórsko (58., 620 b.).

Medzinárodná futbalová federácia registruje v poradí 211 krajín. Ďalšia aktualizácia rebríčka FIFA bude 23. novembra 2017.

Rebríček krajín FIFA:

k 16. októbru 2017 (v zátvorke umiestnenie v septembrovom poradí)

1. (1.) Nemecko 1631 bodov, 2. (2.) Brazília 1619, 3. (3.) Portugalsko 1446, 4. (4.) Argentína 1445, 5. (5.) Belgicko 1333, 6. (6.) Poľsko 1323, 7. (8.) Francúzsko 1226, 8. (11.) Španielsko 1218, 9. (9.) Čile 1173, 10. (12.) Peru 1160, 11. (7.) Švajčiarsko 1134, 12. (15.) Anglicko 1116, 13. (10.) Kolumbia 1095, 14. (13.) Wales 1072, 15. (17.) Taliansko 1066, 16. (14.) Mexiko 1060, 17. (16.) Uruguaj 1034, 18. (18.) Chorvátsko 1013, 19. (26.) Dánsko 1001, 20. (29.) Holandsko 931, 21. (22.) Island 920, 22. (21.) Kostarika 914, 23. (20.) Severné Írsko 889, 24. (19.) SLOVENSKO 885, 25. (23.) Švédsko 872,… 27. (28.) USA 843,… 30. (30.) Egypt a (24.) Ukrajina po 818,… 58. (73.) Nórsko 620,… 71. (66.) Albánsko 498