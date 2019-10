Slovensko má podľa Trubana rezervy v systémových opatreniach, Danka obmedzili dohody v koalícii

Slovensko má stále značné rezervy v systémových opatreniach. Povedal to v relácii O 5 minút 12 RTVS predseda strany Progresívne Slovensko Michal Truban.

Podľa predsedu Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka je vládnutie prioritne o dohode a sám by presadzoval aj iné zmeny ako súčasná koalícia.

Problémom je prehnitý systém

Relácii dominovali najmä ekonomické témy, ako napríklad minimálna mzda, minimálny dôchodok či výber daní. Danko a Truban sa zhodli na tom, že Slovensko má značné rezervy pri výbere peňazí z daní, kde prichádza o viac ako miliardu eur ročne.

Túto oblasť treba podľa oboch politikov zlepšiť, pretože neskôr tie financie chýbajú v rozpočte. Politici sa dotkli aj témy prepisu komunikácie z aplikácie Threema, medzi bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti Monikou Jankovskou a Marianom K., ktorá naznačuje ovplyvňovanie súdnych rozhodnutí, či zneužívanie právomocí verejného činiteľa.

„My sme vyzvali pána ministra aj predsedníčku súdnej rady. Problémom je prehnitý systém, kde sú všetci prepojení a navzájom si kryjú chrbát. To sa musí skončiť, pretože sa nepohneme smerom vpred,“ povedal Truban na margo komunikácie z aplikácie Threema. Podľa Andreja Danka majú v tomto prípade konať predovšetkým orgány činné v trestnom konaní. „Mňa podobné kauzy prinútili ísť do politiky. Politici tu ale nie sú na to, aby hodnotili skutkový stav trestných konaní. Ak je čokoľvek na tom pravdy, tak to zakladá dôvod na trestné stíhanie. Nevieme o tom nič a vieme informácie len z médií. Má to riešiť polícia, my môžeme morálne apelovať,“ povedal Danko.

Na presadzovanie opatrení je nutná spolupráca

Truban hodnotil aj prácu súčasnej koalície, ktorá nie je podľa neho systémová. „Nie je pravda, že nemáme skúsenosti s koalíciou. Náš program vznikol spojením dvoch strán, ktoré sa dohodli na základe vízie, a nie toho, komu dať aký post,“ povedal Truban. Podľa lídra strany Progresívne Slovensko je dôležité priniesť systémové zmeny a nehovoriť o tom, ako sa čo nedá spraviť. „Ak chce pán Danko zmenu k lepšiemu, prečo je potom v tejto vláde, kde si napríklad štátni tajomníci píšu s mafiou? Podľa mňa to nie je úprimné, pretože sa tu iba koalícia háda o tom, kto si čo presadí a nejde im na konci dňa o občanov. Skôr si myslím, že chcú pokračovať v tomto marazme, ktorý tu teraz máme,“ dodal.

Podľa Danka si musí Truban uvedomiť, že na presadzovanie opatrení je nutná spolupráca. Predseda parlamentu hodnotil aj prácu súčasnej koalície. „Samozrejme, že koalícia má aj problémy a že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) robí niekedy inak, ako hovorí Robert Fico (Smer-SD), ale snažíme sa fungovať. Chceme pomôcť občanom,“ uviedol Danko. Líder národniarov pripomenul, že ani Progresívne Slovensko nebude mať po voľbách absolútnu moc na to, aby mohli meniť veci na Slovensku vo vlastnej réžii. „Ľudia by mali byť tí poslední, ktorým štát bude siahať do peňaženky. Ale ešte raz SNS nevládne sama, a to si musí uvedomiť aj pán Truban, že je potrebné sa s niekým dohodnúť,“ dodal.