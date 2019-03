Slovensko má príležitosť zažiariť v IT

BRATISLAVA 14. marca 2019 (WBN/PR) – Úspešný hardvérový architekt a vynálezca Radoslav Danilák priniesol zo Silicon Valley projekt prevratného čipu, ktorého vývoj sa dokončí na Slovensku.

Projekt supervýkonného čipu pre datacentrá a umelú inteligenciu, ktorý vzniká na Slovensku, je opäť bližšie k realizácii. Po získaní tzv. Engineering Proof, ktorý dokladuje možnosť čip reálne vyrobiť, získal od slovenskej vlády pôžičku vo výške 15 miliónov eur. Tachyum tieto financie využije na vybudovanie nového výskumno-vývojového centra, ktoré dotiahne do finálnej fázy vývoj univerzálneho, supervýkonného a energeticky úsporného mikroprocesora Tachyum Prodigy.

Projekt Tachyum Prodigy má okrem vývoja nového čipu a jeho prípravy do výroby ambíciu vytvoriť systém celý ekosystém okolo riešení v oblasti umelej inteligencie a superpočítačov. „Z neho potom bude profitovať aj akademický sektor na Slovensku. Som presvedčený, že spoločne sa nám podarí získať pre Slovensko a v konečnom dôsledku aj pre celú EÚ silnú líderskú pozíciu v oblasti umelej inteligencie a vysokovýkonných počítačov, o ktoré EÚ súperí s najväčšími svetovými veľmocami ako USA a Čína,“ hovorí o projekte Dr. Radoslav Danilák, hardvérový architekt čipu Tachyum Prodigy.

Matka slovenského Tachyum sídli v Delaware kvôli právnej ochrane

Informácie o údajnom daňovom raji ako sídle Tachyum Inc., ktoré sa objavili v médiách v minulých dňoch, nie sú presné. Dôvod registrovania Tachyum Inc. v Delaware USA je totožný s tým, prečo v ňom sídli viac ako polovica verejne obchodovaných spoločností z rebríčka Fortune 500. Základným motívom je najvyššia možná právna ochrana investícií v rámci Spojených štátov. To je primárny argument, prečo množstvo technologických spoločností najmä vo fáze start-upov sídli v tomto americkom štáte.

V rámci zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely, ktorý vytvorila Európska únia, sú Spojené štáty označené ako spolupracujúca jurisdikcia. Delaware je jedným z päťdesiatich amerických štátov, tvoriacich USA, tým pádom rovnako nie je pre EÚ daňovým rajom. Čo sa týka platenia daní, rozhodujúce je miesto registrovania konečných užívateľov výhod. V prípade spoločnosti Tachyum je investor IPM Group registrovaný na Slovensku a všetci zvyšní investori-zakladatelia firmy sídlia v Kalifornii. Tam sa na nich vzťahuje daň z príjmu vo výške 50 %. Po rozvinutí činnosti slovenskej pobočky bude samozrejme Tachyum s.r.o. spadať pod slovenské daňové zákony.

Návratná podpora pre Tachyum a ďalšie inovatívne spoločnosti

Revolučnosť procesora Tachyum Prodigy spočíva v jeho univerzálnom použití v dátových centrách a vysokovýkonných počítačoch (tzv. High Performance Computing – HPC), ako aj pri vývoji umelej inteligencie. Touto schopnosťou momentálne nedisponuje žiadny čip na svete. V prípade úspešného etablovania vývojového centra na Slovensku bude odtiaľto spoločnosť Tachyum koordinovať svoje obchodné aktivity a podporný servis. „V tomto projekte vidíme jedinečnú príležitosť ako dobehnúť v oblasti mikroprocesorov úroveň svetových lídrov. Našou filozofiou je priniesť špičkové svetové mozgy do strednej Európy a zároveň využiť potenciál, ktorý tu je. Takto vytvorený ekosystém bude stabilným pilierom ekonomiky a zatraktívni krajinu, región a v neposlednom rade aj samotnú EÚ,” povedal Adrian Vyčítal, Managing Partner IPM Group, ktorá je investorom v projekte Tachyum.

Nástroj poskytovania finančnej pomoci zo strany vlády pre inovatívne spoločnosti v pokročilom štádiu vývoja prevratného produktu alebo riešenia existuje na Slovensku už niekoľko rokov. Rovnakú návratnú finančnú pomoc ako Tachyum v minulom roku získala spoločnosť GA Drilling, ktorá prišla s prevratnou technológiou plazmového vŕtania. Pred štyrmi rokmi zase spoločnosť AeroMobil, ktorá vyvíja inovatívne lietajúce vozidlá, získala priamu dotáciu zo štátneho rozpočtu.

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum s vývojovými centrami v Bratislave (Slovensko) a San Jose (USA) vyvíja vysoko výkonný, univerzálny procesorový čip na spracovanie dát, umelú inteligenciu (AI) a superpočítače (High Performance Computing – HPC) s cieľom uviesť tento revolučný produkt na trh v roku 2020. Zakladatelia spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti procesorov, vytvárania sietí, s počítačovými pamäťami a s AI čipmi. Dr. Radoslav Danilák, spoluzakladateľ a CEO firmy, má viac ako 100 patentov na tieto technológie. Kumulatívne majú zakladatelia v oblasti vývoja čipov viac ako 100 rokov skúseností. Procesor Tachyum Prodigy má potenciál, znížiť náklady za rovnakú jednotku výkonu o 3x; celkové náklady na obstaranie a prevádzku dátových centier (TCO) o 4x a spotrebu elektrickej energie procesorov pre servery o viac ako 10x.