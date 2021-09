Slovensko má v ochrane novinárov pred sebou dlhú cestu, Heger zdôraznil dôležitosť úcty voči ich profesii

Je dôležité, aby sa zvyšoval rešpekt a úcta voči profesii novinárov, aby mohli robiť svoju profesiu bezpečne a plnohodnotne. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO).

„Riešenie problému ochrany novinárov je v dvoch rovinách. Jednak o zmene legislatívy, ktorú sme predstavili, ktorú pripravuje ministerka kultúry a do konca roka by mala byť v parlamente. Taktiež je to aj o istej kultúre úcty k tejto profesii, a tu Slovensko má ešte pred sebou dlhú cestu,“ povedal premiér.

Heger na Slovensku tiež privítal členov monitorovacej skupiny z Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre demokraciu, právny štát a základné práva, s ktorými sa pred rokovaním vlády stretol. Ocenil ich prítomnosť na Slovensku a to, že s nimi mohol viesť diskusiu o právnom štáte v kontexte udalostí na Slovensku.

„Som veľmi rád, že aj oni nám komunikovali to, že je dobré, že Slovensko prechádza fázou očisty justície, prokuratúry a polície. Bola to konštruktívna diskusia a som rád, že nám vyjadrili podporu v tom, čo robíme,“ uzavrel premiér.