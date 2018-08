Slovensko má v testovaní znalostí a zručnosti dospelej populácie dobré výsledky, tvrdí Lubyová

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Slovensko má v testovaní PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) dobré výsledky. Povedala to v rozhovore pre agentúru SITA ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že PIAAC je obdobou testovania PISA.

Matematické schopnosti

„Ide o program, ktorý testuje znalosti a zručnosti dospelej populácie. Týka sa 16- až 65-ročných. V testovaní si dospelí overujú znalosti v nových, psychometrických kompetenciách,“ vysvetlila šéfka rezortu školstva. OECD v testovaní okrem iného zisťuje, ako sú na tom dospelí v komplexnom riešení problémov v technologicky bohatom prostredí.

„Testuje sa, ako dokážu ľudia robiť s elektronikou, overovať rôzne zdroje, spracovať elektronické informácie a riešiť problémy so zapojením moderných digitálnych metód. Popri klasických zručnostiach ako čítanie, porozumenie textu, matematické schopnosti, sa vyskytujú úlohy, ktoré sú zamerané na kolaboratívne riešenie problémov,“ pokračovala vo vysvetľovaní Lubyová.

Celoživotné vzdelávanie

Dobré výsledky Slovenska v testovaní súvisia aj so systémom celoživotného vzdelávania. Kompetencie dospelých by sa mali podľa ministerky školstva sústavne zvyšovať a prehlbovať. „Okrem PIAAC-u ešte existuje národné testovanie, v ktorom sa zisťujú zručnosti dospelých – Adult Education Survey. To robí Štatistický úrad SR. Robí sa každých päť rokov.

V rámci tohto testovania sa získava hlboká sonda do procesu celoživotného vzdelávania dospelých. Keď máme výsledky z PIAAC-u, kde zistíme, aké majú naši dospelí zručnosti, tak sa vieme na základe Adult Education Survey pozrieť na to, prečo majú dospelí možno lepšie alebo horšie zručnosti či do akých foriem vzdelávania sú zapojení. Tieto prieskumy spolu súvisia,“ povedala Lubyová.

Organizačné záležitosti

Na záver ešte dodala, že ministerstvo školstva chce aj naďalej „podporovať jednak našu účasť, a aj to, aby v rámci sa v rámci celoživotného vzdelávania čoraz viac prehlbovali aj také nové inovatívne kompetencie a návyky, ako je napríklad komplexné riešenie problémov.“

Testovanie PIAAC sa uskutočňuje v 10-ročných cykloch a najbližšie bude v rokoch 2021 – 2022. Trvať bude pol roka. V novembri bude na Slovensku k testovaniu tlačová konferencia, na ktorej sa zhodnotí a uzavrie predchádzajúci cyklus a od budúceho roka sa začne príprava na ďalšie testovanie. Pôjde o technické aj organizačné záležitostí.