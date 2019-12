Slovensko má viac politických strán ako poslancov v parlamente, väčšina je v likvidácii

Na Slovensku je celkovo zaregistrovaných 160 politických strán, z toho 94 je v likvidácii. Register politických strán a politických hnutí zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR), sekcia verejnej správy. Väčšina zaregistrovaných politických strán má sídlo v Bratislave.

V zozname sa nachádzajú aj strany, ktoré sú orientované regionálne ako napríklad Trebišov nahlas, ale aj mimoparlamentné strany s dlhoročnou tradíciou ako Komunistická strana Slovenska (KSS), ktorá bola zaregistrovaná v roku 1992 a v budúcoročných parlamentných voľbách sa nebude uchádzať o podporu voličov.

SNS s prvenstvom

V registri politických strán a hnutí sa tiež nachádzajú strany, z ktorých už z názvu vyplýva, že zastupujú menšiny alebo ženské pohlavie. Strana Aktívne ženy – OS Slovenska a Aliancia demokratických žien sú však v likvidácii. V zozname sa dajú nájsť aj strany, ktoré zastupujú rómsku menšinu. Aktívnou je Rómska iniciatíva Slovenska.

Najstaršou aktívnou parlamentnou stranou je Slovenská národná strana (SNS), ktorá je v súčasnej podobe zaregistrovaná od roku 1990.

Podmienky vzniku strany upravuje zákon o politických stranách. Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor, ktorý musí byť najmenej trojčlenný. Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená. Súčasťou prílohy návrhu musí byť zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla, s najmenej 10-tisíc podpismi.

Musí tiež obsahovať stanovy strany v dvoch vyhotoveniach či doklad o zaplatení správneho poplatku 663,50 eur s vyhlásením o adrese sídla strany podpísané splnomocnencom.

Kandiduje 25 strán

Vo februárových parlamentných voľbách bude kandidovať 25 politických strán, hnutí a koalícií. Najsilnejšia vládna strana Smer-SD pôjde do volieb s číslom 19. Slovenskej národnej strane (SNS) komisia vylosovala číslo 9 a Mostu-Híd číslo 18.

PS/Spolu dostalo číslo 12, Za ľudí číslo 6, Sloboda a Solidarita (SaS) pôjde do parlamentných volieb s číslom 3, hnutie Igora Matoviča Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) číslo 11 a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 15.

Aj po registrácii sa číslo kandidátok a ich podoba môže ešte meniť. Zákon umožňuje stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry alebo odvolať kandidáta až do 48 hodín pred začiatkom volieb, teda do 27. februára 2020 do 7:00. Podané kandidačné listiny sa však už nemôžu dopĺňať o ďalších kandidátov a ani sa nedá meniť ich poradie.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.