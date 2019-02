Slovensko má záujem o sídlo Európskej agentúry práce a pripravuje svoju kandidatúru

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská vláda pripravuje svoju kandidatúru na sídlo Európskej agentúry práce (ELA). „Z rokovaní ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR na bilaterálnej ministerskej úrovni, ako aj z informácií poskytnutých zastupiteľskými úradmi SR v EÚ, je zrejmé, že podpora SR zo strany členských štátov je vysoká a Slovenská republika je vnímaná ako silný kandidát,“ uvádza sa v informácii o príprave kandidatúry SR na sídlo Európskej agentúry práce, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.

Podporu potvrdila Vyšehradská štvorka

Podporu Slovensku podľa rezortu práce a sociálnych vecí zatiaľ potvrdili partneri z V4 a neformálne niekoľko ďalších členských štátov, vrátane Luxemburska a Estónska.

„Krédo SR ako vhodného kandidáta zvyšuje aj konštruktívny prístup SR v rokovaniach o revízii smernice o vysielaní pracovníkov a balíku mobility, ktorý oceňujú predovšetkým partneri z Francúzska a Nemecka,“ tvrdí ministerstvo.

Ďalším bezprostredným krokom pri realizácii kandidatúry Slovenska bude aktívny politický lobing zo strany predstaviteľov vlády SR. „Spôsob a časový rámec rozhodovania o sídle ELA zatiaľ nie je známy, avšak, vychádzajúc z predošlej praxe zriaďovania decentralizovaných agentúr EÚ je zrejmé, že rozhodnutie padne na úrovni členských štátov,“ dodáva ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Mohla by sídliť v Bratislave

Vláda ešte v polovici decembra minulého roka odsúhlasila návrh, aby sa Slovensko uchádzalo o sídlo ELA. Novovznikajúca agentúra by podľa predstáv vlády mohla sídliť v Bratislave. ELA by mala postupne vznikať do roku 2023 s tým, že začiatok činnosti sa predpokladá už v priebehu roka 2019. Celkový personál agentúry predpokladá 144 zamestnancov. Rozpočet po ustálení agendy v roku 2023 sa očakáva vo výške 50,9 mil. eur. Tieto výdavky budú hradené z rozpočtu EÚ.

ELA má za cieľ posilnenie spravodlivosti a dôvery v jednotný trh pomocou zabezpečenia spravodlivého, jednoduchého a účinného presadzovania pravidiel EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácii sociálneho zabezpečenia.

Má uľahčovať prístup k informáciám o právach a povinnostiach jednotlivcov pri výkone ich práva na voľný pohyb za prácou, ale aj zamestnávateľov pri cezhraničnom poskytovaní služieb. Jej úlohou má tiež byť zabezpečenie spolupráce členských štátov vrátane výkonu spoločných inšpekcií práce. Mala by mať aj mediačnú úlohu, pomáhať pri hľadaní riešení cezhraničných sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti pracovnej mobility.