Slovensko malo mať v Marakéši zástupcu, Cséfalvayová nazvala dianie okolo paktu hystériou

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) – Predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) je stále presvedčená, že je na škodu, že sme nemali zástupcu na konferencii v Marakéši.

Problém reálne ani nebol

Ako povedala v rozhovore pre agentúru SITA, s odstupom času môže dianie okolo globálneho rámca o migrácii hodnotiť len ako zbytočnú hystériu o probléme, ktorý tu reálne ani nebol.

„Veľmi názorne sme to videli 17. decembra, keď Slovensko bez problémov zahlasovalo za obdobný dokument, ktorý sa týkal utečencov. Teda tých, ktorými populisti od roku 2015 strašia ľudí, a inak tomu nebolo ani v debate o Globálnom rámci pre bezpečnú, legálnu a riadenú migráciu. Ten sa v skutočnosti týkal ľudí cestujúcich za prácou, teda napríklad aj tisícov Slovákov v zahraničí,“ povedala Cséfalvayová.

Šéfke výboru sa zdá, že hlavný problém bol v názve protokolu, a v tom, že sa z Marakéša stal symbol, ktorý najprv zneužili konšpirátori a potom na vlnu nasadli, žiaľ, aj niektorí parlamentní politici.

Zbytočný rozruch

„Som presvedčená, že keby sa globálny rámec pre migráciu schvaľoval celý v New Yorku a protokol, ktorý bol jeho prílohou by mal iný názov, tak by bol zostal podobne nepovšimnutý ako rámec o utečencoch. Napokon, svedčí o tom i fakt, že len málokto venoval pozornosť konečnému hlasovaniu o kompakte 19. decembra v New Yorku. Aj to je dôkazom, že v dnešnej dobe, žiaľ, viac ako na faktoch záleží na symboloch, ktoré s realitou často majú len pramálo spoločné,“ zdôraznila.

Obáva sa ale, že ani toto nám nebude slúžiť ako ponaučenie a aj naďalej sa bude vyrábať zbytočný rozruch okolo problémov, ktoré v strednej Europe reálne ani neexistujú.