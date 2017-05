Slovensko musí ostať v centre Európskej únie, myslí si premiér Fico

PREŠOV 29. mája (WebNoviny.sk) – Za účasti najvýznamnejších sociálnych partnerov a investorov sa v Bratislave v piatok 2. júna uskutoční Rada solidarity a rozvoja SR. Zaoberať sa má pozíciou Slovenska v Európskej únii (EÚ).

Premiér Robert Fico to oznámil na dnešnej tlačovej konferencii v rámci svojho pracovného výjazdu v Prešove v súvislosti s návštevou, ktorú absolvoval na miestnom Gymnáziu J. A. Raymana.

Témou diskusie so študentmi bol totiž najmä vzťah EÚ a Slovenska. Premiér zdôraznil, že študentov požiadal, aby nepodliehali tlaku na izoláciu či odchod Slovenska z únie. „Slovensko musí zostať v centre EÚ. Je evidentné, že nový nemecko-francúzsky motor štartuje novú rýchlosť. Chcem, aby Slovensko bolo pri tvorbe tejto rýchlosti,“ uviedol Fico.

Dodal, že hlavný prejav na zasadnutí rady bude patriť ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi, na podujatí sa zúčastní aj štátny tajomník Ivan Korčok, ktorý bol splnomocnencom vlády pre predsedníctvo SR v Rade EÚ a premiér pozval aj podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča.

Chce siahnuť po iných partneroch

„Chceme hovoriť práve o tom, či je zhoda na tom, že sa musíme tlačiť do centra Európskej únie, čo samozrejme znamená aj väčšiu mieru integrácie. Sú na Slovensku politici, ktorí hovoria, že je to zlý prístup, my ponúkame tento variant a dúfam, že nájdeme podporu sociálnych partnerov,“ vyhlásil Fico.

Skonštatoval, že na politickej scéne takého partnera v rámci opozície vládne strany nevidia. Preto chce premiér „siahnuť po iných partneroch“, ktorými majú byť zamestnanci, zamestnávatelia, ZMOS, župani, akademická obec, zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi, živnostenskej komory a tiež 15-tich najväčších investorov na Slovensku, ktorí dostali na rokovanie pozvanie.

„Dúfam, že zhoda bude a pokiaľ sa dohodneme na tomto smerovaní do jadra, čiže viac integrácie a spolupráce, potom od toho môžeme odvíjať aj potrebné iniciatívy vo vzťahu k zamestnanosti, právnemu štátu a vede a výskumu,“ dodal Fico.

Navštívil aj firmu Tomark

Premiér okrem diskusie so študentmi a dopoludňajšej účasti na školení riaditeľov základných a stredných škôl v oblasti boja proti korupcii počas pracovnej cesty v Prešove opätovne navštívil aj firmu Tomark zaoberajúcu sa dodávkami výrobkov pre automobilový priemysel a sčasti aj výrobou ultraľahkých lietadiel.

S predstaviteľmi firmy, ktorá zamestnáva vyše 400 ľudí, hovorili o duálnom vzdelávaní, ale aj o dopade vládou zamýšľanom zavedení príplatkov za prácu v noci, cez víkend a rastu minimálnej mzdy. Pracovný výjazd ukončil premiér rokovaním s predsedom PSK Petrom Chudíkom a návštevou spoločenského podujatia.