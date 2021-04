Slovensko musí vyčerpať v tomto roku viac peňazí z eurofondov, vláda sumu navýšila o viac ako miliardu eur

Slovensko by malo v roku 2021 vyčerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) sumu 2,49 mld. eur. Rozhodla o tom v stredu vláda, ktorá schválila návrh ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej k implementácii EŠIF. Minimálna suma, ktorú je potrebné čerpať z EŠIF pre tento rok bola pritom doteraz stanovená vo výške 1,20 mld. eur.

Nová schválená suma vládou je teda o 1,29 mld. eur vyššia ako pôvodne stanovená, a to na zabránenie dekomitmentu. Vláda tak reagovala na fakt, že k 31. marcu 2021 je potrebné do konca programového obdobia 2014 – 2020, pri ktorom EÚ povoľuje dodatočné vyčerpanie prostriedkov do roku 2023, vyčerpať ešte 9,22 mld. eur. Finančné prostriedky chce teda vláda na najbližšie tri roky rozdeliť rovnomernejšie, aby sa stihli vyčerpať.

K 31. marcu 2021 bolo vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach alokovaných viac ako 127 % disponibilnej alokácie. Kontrahovanie bolo na úrovni 83,54 %, čo predstavuje 12,82 mld. eur a čerpanie dosiahlo úroveň 44,97 %, t. j. 6,90 mld. eur. Do konca roka 2023 je potrebné ešte vyčerpať 9,22 mld. eur, vrátane dodatočných zdrojov pridelených v rámci iniciatívy REACT-EU.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prostredníctvom predloženého materiálu tiež informovala členov vlády o plnení záväzných plánov, uplatňovaní krízového riadenia niektorých operačných programov, o opatreniach pre znižovanie administratívnej záťaže a zložitosti nastavených implementačných procesov. Zároveň aj o opatreniach prijatých na eliminovanie dopadov pandémie COVID-19.