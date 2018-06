Slovensko na ME v rýchlostnej kanoistike s medailou a aj štyrikrát do 6. miesta

BELEHRAD 11. júna (WebNoviny.sk) – Spolu osem umiestnení v najlepšej desiatke a štyri v najlepšej šestke výsledkového poradia si pripísali slovenskí reprezentanti na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Belehrade.

Striebro mladšej verzie K4

Nad všetkými vyčnieva striebro mladšej verzie štvorkajaka v zložení Samuel Baláž, Milan Fraňa, Gábor Jakubík, Tibor Linka na 1000 m, len tesne ušla medaila dvojici kajakárov Petrovi Gellemu a Adamovi Botekovi. V K2 1000 m finišovali na štvrtej priečke.

Vysoko hodnotné sú aj dve šieste miesta slovenskej výpravy v podaní Gelleho a Boteka (K2 500 m) a štvorice Erik Vlček, Csaba Zalka, Juraj Tarr, Tibor Linka (K4 500 m).

Pôsobivú kombináciu umiestnení v najlepšej desiatke predviedla aj kajakárka Ivana Mládková – siedma v K1 500 m a ôsma v K1 200 m.

Baláža potešilo aj siedme miesto

Neoficiálne najúspešnejším členom slovenskej výpravy v komplexe Ada Ciganlija sa stal Samuel Baláž. Iba 19-ročný kajakár s klubovou príslušnosťou ŠCP Bratislava si vyjazdil striebro ako člen štvorkajaka a pridal aj siedme miesto z dlhej trate na 5000 m.

„Medailu mám z neolympijskej disciplíny, tie olympijské sú účasťou nabitejšie. Samozrejme, teším sa z nej. Čo sa týka ´päťkiláku´, siedme miesto je super. Tam sa nedá príliš robiť taktika, je to aj trocha so šťastím. Boli momenty, keď som mohol ísť aj lepšie, ale myslím si, že som to zvládol. Na túto disciplínu som špeciálne netrénoval, ani pred Svetovým pohárom v Duisburgu, kde som skončil štvrtý. Priorita je K4 500 m na šampionáty do 23 rokov,“ komentoval Samuel Baláž na špecializovanom webe canoe.sk.