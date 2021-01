Slovensko nakúpi 17 nových radarov za desiatky miliónov eur, minister Naď začne rokovania s Izraelom

Ministerstvo obrany SR (MO SR) chce obmeniť 24 zastaraných kusov rádiolokačnej techniky nákupom 17 nových radarov. Tie budú plnohodnotne zabezpečovať plnenie kľúčových spôsobilostí Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.

Vyplýva to z návrhu postupu obstarania 3D rádiolokačnej techniky, ktorý vláda schválila na svojom stredajšom zasadnutí.

Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) potvrdil, že od vlády dostal mandát na začatie rokovaní s Izraelom, ktorý predložil ponuku vo výške 148,2 milióna eur. Izraelskú ponuku odporučil aj 42-členný odborný projektový tím. Druhá v poradí skončila ponuka Spojeného kráľovstva, na treťom mieste je ponuka z Francúzska.

Písomné potvrdenie zo strany NATO

Ako na Naď na tlačovej besede počas rokovania vlády informoval, ponuka z Izraela je ďaleko najvýhodnejšia z hľadiska financií. Táto ponuka zároveň spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré si stanovili Ozbrojené sily SR (OS SR).

„Môžem potvrdiť, že máme písomné potvrdenie zo strany NATO, konkrétne z agentúry pre komunikačné a informačné systémy, že riešenie, ktoré ponúka štát Izrael, je plne kompatibilné zo systémami NATO a môže byť plne zapojené do systémov ochrany vzdušného priestoru v rámci aliancie,“ pokračoval Naď.

Podobné systémy zaobstarala aj Česká republika a Maďarsko. „Podarilo sa nám vyjednať cenu, ktorá je o sedem miliónov eur nižšia, ako bola očakávaná hodnota zákazky a o päť miliónov eur nižšia, ako ponuka od rovnakého dodávateľa, teda od štátu Izrael v minulom období za pôsobenia Slovenskej národnej strany na ministerstve obrany,“ zdôraznil šéf rezortu obrany.

Podpora slovenskému obrannému priemyslu

Naď dodal, že do 35 percent z ceny zákazky, teda približne 50 miliónov eur, skončí v slovenskom obrannom priemysle.

„Je to veľmi jasná podpora slovenskému obrannému priemyslu, s čím sa v minulosti nepočítalo. Nielen v prípade radarov, ale ani v prípade lietadiel F-16 a vrtuľníkov Blackhawk, kde sme nevideli žiaden dopad na slovenský obranný priemysel, čo považujem za masívne zlyhanie,“ povedal Naď. Ďalej uviedol, že chce, aby sa primárnym subdodávateľom stala štátna firma.

„Izraelská strana ako jediná ponúkla cenu v rámci limitu 155 miliónov, ktorý bol stanovený pre obstaranie týchto radarov. Pokiaľ by som mal porovnať prvú a druhú ponuku, bavíme sa o rozdiele nejakých 45 miliónov eur,“ doplnil národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Jozef Zekucia.

Zmluva by sa mala podpísať v marci

Minister Naď začne rokovanie už vo štvrtok 14. januára, keď kontaktuje veľvyslanca Izraela a následne budú odborné tímy rokovať o zmluve, ktorú by malo Slovensko podpísať 31. marca 2021.

MO SR chce nakúpiť šesť radarov stredného dosahu, päť radarov malého dosahu a šesť radarov blízkeho dosahu. Dodávka radarov so stredným a malým dosahom sa začne v roku 2022 a bude trvať až do roku 2025. V prípade radarov s krátkym dosahom by dodávky prebehli v rokoch 2022 až 2026. Všetky financie zatiaľ pokrýva rozpočet rezortu obrany.

Z celkovo 24 radarov, ktoré Slovensko má, bolo úplne vyradených šesť. Z tých, ktoré ostali, je už len jeden radar pred ukončením technického života, ktorý sa mu konči tento rok.

„Máme vážne problémy a nebojím sa to priznať. Firma, ktorá radary vyrába, je pôvodom z Ruskej federácie a je na sankčnom zozname. To znamená problémy aj s náhradnými dielmi,“ vysvetľoval Naď. Slovensko sa snažilo obstarať nové radary na ochranu vzdušného priestoru od roku 2010 a vždy neúspešne. Rovnako existovala aj snaha o riešenie problému medzinárodnou dohodou vrámci V4, to sa tiež nepodarilo.