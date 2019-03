Slovensko neprekonalo svoj najlepší výsledok v mixštafetách, Kuzminová v prvých pretekoch na MS v biatlone chýbala

ÖSTERSUND 7. marca (WebNoviny.sk) – Nórski biatlonisti Marte Olsbuová-Röiselanová, Tiril Eckhoffová, Johanees Thingnes Bö a Vetle Sjaastad Christiansen vo štvrtok získali zlaté medaily v pretekoch miešaných štafiet na 2×6 km a 2×7,5 km na úvod majstrovstiev sveta vo švédskom Östersunde (7. – 17. marca).

Husté sneženie

Druhí so stratou 13,1 s za víťazmi skončili obhajcovia titulu spred dvoch rokov zo svetového šampionátu v rakúskom Hochfilzene Nemci, a to v zložení Vanessa Hinzová, Denise Herrmannová, Arnd Pffeifer a Benedikt Doll. Bronzové medaily si vybojovali Taliani Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Lukas Hofer a Dominik Windisch s mankom 1:09,6 min na víťazné kvarteto. Na štart sa postavilo 26 štafiet, ktoré čelili nepríjemnému hustému sneženiu.

Slováci v zostave Ivona Fialková, Paulína Fialková, Tomáš Hasilla a Martin Otčenáš skončili na 12. pozícii. Na palebnej čiare mali štatistiku 0+10 a za víťaznými Nórmi zaostali o 3:22,9 min. Na prvom úseku Ivona Fialková na strelnici ani raz nezaváhala a odovzdávala slovenskú štafetu svojej staršej sestre Paulíne na vynikajúcom 5. mieste.

Paulína však nenadviazala na výkon Ivony a po štyroch dobíjaniach klesli Slováci na 7. priečku so stratou viac ako jednej minúty na čelo pretekov. Tomáš Hasilla musel na strelnici raz dobíjať a odovzdával štafetu na 9. pozícii. Otčenáš minul na strelnici dvakrát a finišoval na 12. mieste.

„Konečne sa na mňa usmialo šťastie a padlo mi to tam, lebo na dve nuly som čakal veľmi dlho. Som rada, že sa to podarilo práve počas vrcholu sezóny. Dnes to bolo naozaj náročné pre všetkých aj pre nepriaznivé podmienky. Bežalo sa mi ťažko.

Perfektná pripravenosť

Neviem, či to bolo podmienkami alebo dozvukmi nedávnej choroby. Možno som potrebovala prvé preteky na rozbeh a v šprinte to už bude lepšie, čo sa týka pocitov. Snažila som sa udržať tých najrýchlejších a keďže som im dokázala konkurovať, takže som spokojná,“ uviedla Ivona Fialková v rozhovore pre RTVS.

„Fúkal nepríjemný vietor a zle som to pri streľbe vyhodnotila. Na trati to bolo dnes pre mňa veľmi náročné. Ráno napadla slušná nádielka, čo robí potom ´šarapatu´, lebo včera bola trať perfektne pripravená. Budem však aspoň vedieť, na čo si dať v piatok pri šprinte pozor. Mojím vnútorným cieľom v tejto štafete bolo, aby som si to tu hlavne vyskúšala. Budem sa snažiť vystríhať tých chýb, ktoré som urobila v štafete,“ povedala Paulína Fialková pre RTVS.

Doterajším najlepším výsledkom slovenských reprezentantov v pretekoch miešaných štafiet na MS zostáva 7. miesto z rokov 2012 a 2013. Vo Svetovom pohári je slovenským maximom 3. priečka z fínskeho Kontiolahti zo sezóny 2011/2012. Na ZOH 2014 v ruskom Soči skončili Slováci po diskvalifikácii domácich reprezentantov na 4. mieste.

Po prvom úseku boli vďaka skvelému výkonu Lisy Vittozziovej na čele Taliani. Pred druhými Nórmi mali náskok 4,2 s. Po polovici pretekov sa na čelo poradia dostali zásluhou Herrmannovej Nemci. Priebežné druhé miesto patrilo Nórom s minimálnou stratou 0,9 s. Líder celkového poradia SP J. T. Bö posunul nórske kvarteto na prvé miesto.

Nórske kvarteto

Pred druhými Nemcami mali Severania náskok viac ako 15 sekúnd. Do posledného bežeckého úseku vybiehal na vedúcej pozícii Nór Christiansen. Pred druhým Dollom z Nemecka mal náskok takmer 19 sekúnd. Vedenie si bezpečne udržal a pomohol nórskemu kvartetu k zisku zlatých medailí. Druhé miesto si postrážili Nemci pred bronzovými Talianmi.

V aktuálnej sezóne Svetového pohára sa odjazdili dve súťaže miešaných štafiet na 2×6 km a 2×7,5 km. V oboch prípadoch uspeli Francúzi. Najprv triumfovali v úvodnom kole SP v slovinskej Pokljuke, na najvyšší stupienok sa postavili aj v americkom Salt Lake City. Jediným francúzskym reprezentantom, ktorý sa predstavil v oboch štafetách, bol Simon Desthieux.

Mixštafety štvorčlenných tímov sa na MS premiérovo konali v roku 2005. Nóri sa radujú zo štvrtého triumfu po rokoch 2011, 2012 a 2013. Po prvýkrát v histórii svetových šampionátov sa uskutočnia aj preteky miešaných štafiet jednotlivcov na 1×6 km a 1×7,5 km.

V piatok príde v Östersunde na rad prvé individuálne súperenie – rýchlostné preteky žien na 7,5 km od 16.15 h.

Majstrovstvá sveta 2019 v biatlone – Östersund (Švéd.)

štvrtok

Preteky miešaných štafiet na 2×6 km a 2×7,5 km: 1. Nórsko (Marte Olsbuová-Röiselanová, Tiril Eckhoffová, Johanees Thingnes Bö, Vetle Sjaastad Christiansen) 1:17:41,4 (0+7), 2. Nemecko (Vanessa Hinzová, Denise Herrmannová, Arnd Pffeifer, Benedikt Doll) +13,1 s (0+9), 3. Taliansko (Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Lukas Hofer, Dominik Windisch) +1:09,6 min (0+14), 4. Rusko (Jevgenija Pavlovová, Jekaterina Jurlovová-Perchtová, Dmitrij Malyško, Alexander Loginov) +1:32,4 (0+8), 5. Švédsko (Linn Perssonová, Hanna Öbergová, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson) +1:35,3 (0+10), 6. Česko (Veronika Vítková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec, Michal Krčmář) +1:51,3 (0+3), … 12. Slovensko (Ivona Fialková, Paulína Fialková, Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš) +3:22,9 (0+10)

Priebežná medailová bilancia krajín na MS 2019

1. Nórsko 1 0 0

2. Nemecko 0 1 0

3. Taliansko 0 0 1

Zostávajúci program šampionátu

Piatok 8. marca: rýchlostné preteky žien na 7,5 km (16.15)

Sobota 9. marca: rýchlostné preteky mužov na 10 km (16.15)

Nedeľa 10. marca: stíhacie preteky žien na 10 km (13.45), stíhacie preteky mužov na 12,5 km (16.10)

Utorok 12. marca: vytrvalostné preteky žien na 15 km (15.30)

Streda 13. marca: vytrvalostné preteky mužov na 20 km (16.10)

Štvrtok 14. marca: miešané štafety na 1 x 6 km a 1 x 7,5 km (17.10)

Sobota 16. marca: štafety žien na 4 x 6 km (13.15) štafety mužov na 4 x 7,5 km (16.30)

Nedeľa 17. marca: preteky žien na 12,5 km s hromadným štartom (13.15), preteky mužov na 15 km s hromadným štartom (16.00)