Slovensko odohrá zápas proti Bosne v apríli, ITF vyhovela žiadosti o zmenu termínu

BRATISLAVA 25. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský tenisový zväz (STZ) požiadal Medzinárodnú tenisovú federáciu (ITF) o to, aby sa stretnutie Slovensko – Bosna a Hercegovina v rozhodujúcom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018 reprezentačných družstiev mužov konalo až 6. – 8. apríla.

Pre agentúru SITA to uviedol generálny sekretár STZ Igor Moška. Spravodajstvo zväzu následne informovalo o pozitívnej odozve z britskej metropoly.

Prvý termín bol vo februári 2018

Do úvahy prichádzal aj prvý asociačný termín nasledujúcej sezóny, konkrétne 2. – 4. február, keď sa síce v príslušnej zóne bude napospol konať iba 1. kolo, ale oba predmetné tímy naň majú voľný žreb a ITF sa prikláňa k filozofii využívať takéto konštelácie.

Týkalo sa to napríklad sezóny 2017 a februárového bratislavského zápasu SR – Maďarsko (1:3). Aprílový termín by teda nebol odkladom v pravom slova zmysle, keďže práve vtedy odohrajú zostávajúce tri duely rozhodujúceho 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny.

Tímové súťaže dva týždne po sebe

Moška minulú stredu po londýnskom žrebe Davis Cupu, ale aj Fed Cupu družstiev žien (Slovenky budú hrať 10. – 11. februára 2018 doma s Ruskami v 1. kole II. svetovej skupiny), pre SITA predznamenal možnosť takéhoto kroku. V Bratislave sa totiž budú hrať tímové súťaže dva týždne po sebe a najmä prípadná voľba rozdielnych povrchov by STZ riadne skomplikovala situáciu:

„Preberieme si to s vedeniami tímov, ale aj v piatok na výkonnom výbore. Vlani sme si v Davisovom pohári ´predohrali´ stretnutie s Maďarmi už vo februári. Vtedy sme však boli v inej situácii vo Fed Cupe, v ktorom naše dievčatá o týždeň neskôr hrali v Taliansku. Teraz teda máme tento argument. Aj pre slovenských tenisových fanúšikov by to možno bolo lepšie riešenie, než mať dva týždne v rade top podujatia v NTC. Momentálne inde hrať nemôžeme.“