Slovensko otvorí nové zastupiteľské úrady. Veľvyslanectvá pribudnú v Azerbajdžane a Arménsku. Návrh ministerstva zahraničných vecí o optimalizácii siete zastupiteľských úradov v stredu schválila vláda.

V gruzínskom Tbilisi funguje zastupiteľský úrad od roku 2014, Azerbajdžan a Arménsko má doteraz na starosti ambasáda v Moskve.

Ako sa píše v dokumente z rezortu diplomacie, v Baku by malo pracovať šesť osôb, v Jerevane päť. Zastupiteľský úrad v Azerbajdžane plánujú otvoriť k 1. októbru a v Arménsku k 1. januáru 2020.

Rozvoj ekonomickej spolupráce

Ako sa odôvodňuje v dokumente, Azerbajdžan vytvára 80 percent HDP južného Kaukazu a je významným aktérom v energetických infraštruktúrnych projektoch.

Rezort vidí priestor v rozvoji ekonomickej spolupráce, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, automobilovom priemysle, strojárstve, chemickom aj ťažobnom priemysle.

Otvorením zastupiteľského úradu sa Slovensku podľa MZV otvoria možnosti účasti na infraštruktúrnych projektoch, diverzifikácii hospodárstva či rozvoji informačných technológií.

Ministerstvo hodnotí podnikateľské prostredie v krajine ako dobré, poskytujú daňové prázdniny či priamu štátnu finančnú podporu. Otvorením ambasády by sa uľahčilo aj vydávanie víz a tým by to mohlo pomôcť aj turizmu. V Azerbajdžane totiž rastie dopyt po kúpeľníctve.

Uľahčenie vydávania víz

Vzhľadom na citlivosť regiónu Južného Kaukazu ministerstvo odporučilo otvoriť aj zastupiteľský úrad v arménskom Jerevane. V Arménsku je podľa ministerstva tiež priestor na prehĺbenie spolupráce.

„Nová arménska vláda sa zaviazala k pokračovaniu v reformnom procese vrátane zlepšenia podnikateľského prostredia pre zahraničné firmy a investorov, čo do budúcna vytvára širší priestor pre zvýšenie vzájomného obchodného obratu,“ píše rezort diplomacie. Otvorenie ambasády by takisto uľahčilo vydávanie víz.

„Zriadenie zastupiteľských úradov v Baku a Jerevane bezpochyby vytvorí lepšie podmienky pre efektívnejšie napĺňanie cieľov zahraničnej politiky SR v strategicky dôležitom regióne južného Kaukazu s dôrazom na rozvoj potenciálu obchodno-ekonomickej spolupráce a zabezpečenie vyššej miery ochrany záujmov a práv občanov SR a slovenských podnikateľských subjektov v regióne,“ argumentovalo ministerstvo.

Zároveň umožní potenciálne prehlbovanie rozvojovej spolupráce, ktorá sa v súčasnosti zameriava na oblasť verejných financií, ochrany životného prostredia a poskytovanie vládnych štipendií.