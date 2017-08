Slovensko podľa Fica plní podmienky na to, aby bolo súčasťou európskeho jadra

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Slovensko je po hospodárskej stránke pripravené byť súčasťou európskeho jadra. Tvrdí to premiér Robert Fico, podľa ktorého krajina plní všetky podmienky, ktoré by hospodársky zdravé krajiny mali na účasť v jadre Európy plniť.

Hovorí najmä o fiškálnej disciplíne, keď Slovensko vykazuje historicky najnižšie deficity verejných financií a pokračuje v konsolidácii verejných financií, znížilo nezamestnanosť na historicky najnižšiu úroveň a hospodárstvo rastie tempom nad priemerom Európskej únie a eurozóny.

Fico sa stretne s Kernom a Macronom

Premiér Robert Fico je podľa vlastných slov pripravený toto posolstvo tlmočiť aj rakúskemu kancelárovi Christianovi Kernovi a francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi na stredajšom plánovanom stretnutí v rakúskom Salzburgu.

Fico toto stretnutie považuje za štart intenzívnejších rozhovorov s lídrami krajín Európskej únie o formovaní užšieho jadra Európskej únie.

„Je to národnoštátny záujem Slovenskej republiky byť v takomto jadre. A nielen byť v ňom, ale byť aj pri tvorbe rozhodnutí, ktoré toto jadro budú v budúcnosti tvoriť. A súčasne veľmi otvorene hovoríme, že byť v jadre nebude zadarmo,“ vyhlásil na utorňajšej tlačovej konferencii predseda vlády.

Smer-SD je pripravený hovoriť o 13. plate

Účasť Slovenska v jadre Európskej únie však podľa premiéra nebude súvisieť len s ekonomickými a rozpočtovými parametrami, spolupráci v obrannej oblasti či azylovej politike, ale aj v približovaní v sociálnej oblasti. Práve tieto otázky majú byť pritom aj témou rozhovorov pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok.

Predseda Smeru-SD tvrdí, že jeho strana je pripravená hovoriť napríklad aj o koncepte trinásteho platu, ktorý momentálne na ministerstve financií analyzujú. Svoje predstavy má aj samotná strana Smer-SD, napríklad v oblasti podpory pre rodinných príslušníkov, ktorí sa v domácnosti starajú o staré osoby, alebo osoby odkázané na sústavnú starostlivosť.

„Čakám, že sa stretneme tri vládne strany, povieme svoje predstavy, kto by čo chcel do rozpočtu presadiť, ale je tu limit, ktorý sme zadefinovali. A to zodpovedná fiškálna politika a to, čo nám umožňuje rast ekonomiky a to, čo nám umožňujú naše prísľuby z hľadiska jadra Európskej únie,“ povedal v utorok Fico.