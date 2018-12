Slovensko podľa Gajdoša príde o nadzvukové letectvo, ak nepredĺži zmluvu na stíhačky Mig-29

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Ministerstvo obrany SR už pred istým časom navrhlo vláde SR, aby predĺžila abonentnú zmluvu na lietadlá ruskej výroby MiG-29, a to až do času, kým budú dodané nové lietadlá F-16.

Na otázku, prečo sa rezort rozhodol práve pre túto možnosť, odpovedal minister obrany Peter Gajdoš (SNS) tak, že v opačnom prípade by Slovensko v rámci vzdušných síl prišlo o jednu zo svojich spôsobilostí.

Desiatky miliónov ročne

Podľa Gajdoša by navyše prišli desiatky ľudí o prácu, preto chce ísť jeho rezort cestou predĺženia abonentnej zmluvy s ruskou spoločnosťou RSK MiG. Slovensko v tomto prípade platí desiatky miliónov eur ročne. Nové lietadlá majú byť dodané v priebehu roka 2022, respektíve 2023. Pôvodne Ministerstvo obrany SR zvažovalo aj ďalšie možnosti.

„Zabezpečenie ochrany vzdušného priestoru sme analyzovali v troch variantoch. Prvým bola ochrana niektorou z členských krajín NATO, alebo niekoľkými krajinami, ktoré by sa po určitom čase striedali,“ povedal Gajdoš. V takom prípade by ale podľa jeho slov prišli desiatky ľudí o prácu, a tiež by sme dočasne nemohli cvičiť pilotov či letecký personál, a prišli by sme o spôsobilosti v rámci vzdušných síl.

Dlhodobo kritizovaný opozíciou

Do úvahy prichádzala aj možnosť servisu lietadiel ruskej výroby v susednom Poľsku. Gajdoš ale túto možnosť vylúčil. „Z hľadiska spolupráce s Poliakmi pri servise a opravách MiG-29 sú tam veľmi zložité podmienky. Je tam viacej rizík ako výhod,“ doplnil minister.

Poslednou možnosťou, ktorú rezort zvažoval, je predĺženie abonentnej zmluvy s ruskou spoločnosťou. „Abonent vychádza na 110 miliónov eur na štyri roky, s možnosťou skrátenia či predĺženia tejto doby o jeden rok. V prepočte na jedno lietadlo to vychádza menej, ako pri zvyšných možnostiach. Navyše zostane zachovaný výcvik pilotov, technického personálu a aj suverenita vzdušného priestoru Slovenskej republiky. A za jej zachovanie sme zodpovední v zmysle platných zákonov,“ dodal Gajdoš.

Ak Ozbrojené sily SR stratia podľa ministra istú spôsobilosť, tak to trvá roky, kým je obnovená. Rezort obrany je za zmluvu s ruskou spoločnosťou dlhodobo kritizovaný politickou opozíciou. Definitívne slovo bude mať v tomto prípade vláda SR.