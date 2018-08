Slovensko posiela do Iraku humanitárnu pomoc, štyri nemocnice dostanú postele aj hračky

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská republika posiela do irackého Mosulu zdravotnícke pomôcky, uteráky, postele, prikrývky, hračky či odevy. V rámci humanitárnej pomoci v stredu odišiel konvoj, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s rezortom zahraničných vecí a súkromným sektorom.

Obnova zničenej infraštruktúry

Projekt humanitárnej pomoci pre Irak Slovensko dlhodobo realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá v Iraku pomáha s obnovou zdravotníckeho systému a zabezpečuje distribúciu. Pomoc bude rozdelená pre štyri miestne nemocnice a hodnota humanitárneho nákladu pre Irak prevyšuje 212-tisíc eur.

„Slovensko aj týmto spôsobom reaguje na situáciu v niektorých krajinách a prikladá ruku k dielu. Neposielame iba to, čoho máme dostatok, ale snažili sme sa poslať do irackého Mosulu veci a materiál, ktorý je tam potrebný. Sú to prikrývky, uteráky, zdravotnícky materiál, ale aj hračky či odevy. Verím, že vďaka týmto veciam prispejeme k obnove zničenej infraštruktúry v Iraku a pomôžeme zlepšiť celkovú situáciu v krajine,“ povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek.

Bezpečnou trasou do Mosulu

Konvoj bude na ceste päť dní, pričom by mal ísť najbezpečnejšími trasami. Náklad si prevezmú na území Iraku zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Konvoj s humanitárnou pomocou vypravil okrem štátneho tajomníka Parízeka aj zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie Nicolas Isla a výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco Stores SR, a.s. Martin Kuruc. Konvoj vyrazil z Bratislavy krátko pred desiatou hodinou.