Slovensko potrebuje dôveryhodnú políciu, Diďák by zrušil nezmyselné rebríčky vybratých pokút

Slovensko potrebuje políciu, ktorej občania dôverujú a pracuje bez nezmyselných hodnotení, akým je napríklad rebríček vybraných pokút. Pre agentúru SITA to povedal bývalý šéf odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru Branislav Diďák.

Takisto by podľa neho mala byť polícia dobre technicky vybavená a pripravená zasiahnuť v prospech slušných ľudí. Ako ďalej Diďák povedal, momentálne vedenie polície túto úlohu nedokáže splniť.

Polícii dôveruje najmenej občanov

„V súčasnosti má polícia najnižšiu dôveryhodnosť medzi občanmi SR a jednu z najnižších dôveryhodností v rámci Európskej únie. To je výsledok a vizitka ich práce, keď sa na prístupe polície smerom k občanom nič nezmenilo. Hodnotenie práce, pokuty a naviazanosť na štatistiku zostala stále rovnaká,“ odpovedal Diďák na otázku, či by nový minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) mal vymeniť vedenie polície.

S výberom samotného ministra vnútra je bývalý policajný funkcionár, ktorý vedie združenie Za lepšiu políciu, spokojný.

„Súčasný minister vnútra si prešiel obdobím, kedy ho štátna moc prenasledovala. A to napriek tomu, že upozornil na veci, ktoré sa mali v záujme štátu prešetriť. Pracoval v bezpečnostných zložkách štátu, nemá väzby na samotnú políciu a to je dobre, je to jeho výhoda. Zároveň je to veľká príležitosť na očistu polície,“ povedal Diďák.

Mikulec sa chce sústrediť na boj s koronavírusom

Doplnil, že je spokojný aj s výberom bývalého vyšetrovateľa Lukáša Kyselicu na post štátneho tajomníka rezortu. „Políciu dôverne pozná, určite s ministrom majú potenciál vytvoriť veľmi silnú dvojicu. Je to veľká nádej pre Slovensko, pre políciu, že si uvedomujú potrebu jej reformy, aby bola moderným policajným zborom 21. storočia,“ dodal Diďák.

Minister vnútra Roman Mikulec pre portál Aktuality.sk v súvislosti s prípadnými zmenami vo vedení Policajného zboru povedal, že momentálne je potrebné sústrediť sa na boj proti koronavírusu, na čom chce spolupracovať aj s policajným prezidentom Milanom Lučanským. „Potom si znovu sadneme a budeme sa rozprávať, ako ďalej,“ povedal minister.