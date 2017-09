Slovensko potrebuje rozmach mestských inteligentných služieb

BRATISLAVA 26. septembra 2017 (WBN/PR) – Európska investičná banka za posledných šesť rokov poskytla 117 miliárd na „Smart City“ projekty v rámci Európskej únii. Prognózy ukazujú, že do roku 2050 bude v mestách žiť takmer 70% svetovej populácie, vďaka novým technológiám, ktoré čoraz viac zjednodušujú život v mestách. Potreba digitalizácie a zefektívnenia verejnej správy je aktuálnou témou na Slovensku. V mnohých oblastiach digitalizácie je verejná správa u nás zatiaľ na začiatku a občania po celom Slovensku aj naďalej narážajú na komplikovaný administratívny systém.

S cieľom zefektívniť samosprávy a implementovať mestské inteligentné služby prichádza spoločnosť Resco, ktorej technológia City Smart Services uľahčuje vyriešiť každodenné problémy občanov aj samospráv. Pre občanov prináša bezproblémové nahlasovanie a úplný prehľad procesu riešenia problémov z verejného života. Samosprávam poskytuje plnú kontrolu nad správami, aby mohli vyriešiť problémy rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie. Technológia ponúka aj plánovací systém pre mestských predstaviteľov a špecializovanú aplikáciu pre dodávateľov a servisných technikov.

„Ďalšou oblasťou, v ktorej vidíme veľký potenciál, je vertikálne riešenie orientované na samosprávy. Je to aktuálna a horúca téma, mnohé firmy a verejné agentúry prinášajú nové predstavy o tom, ako využívať moderné technológie, napríklad mobilné zariadenia, wearable a IoT doplnky, aby boli mestá inteligentnejšie. Chceme preto pokračovať vo vývoji nových funkcií, ktoré uľahčia život v mestách a budú slúžiť obom stranám – samosprávam obcí a miest a samozrejme občanom,“ hovorí Radomír Vozár, zakladateľ a CEO spoločnosti Resco.

Jednoduchý prístup k informáciám, efektívne využívanie zdrojov, rýchlosť, pohotovosť a prehľadnosť – to sú benefity riešenia City Smart Services, ktoré ocenia nielen občania ale aj pracovníci samospráv.

1. Mobilná aplikácia pre širokú verejnosť, vďaka ktorej môžu občania:

nahlásiť podnet priamo z telefónu (od výtlkov na ceste, nefunkčné osvetlenie, nelegálnu skládku, grafity, poškodenie verejných priestorov a pod.)

komunikovať so samosprávou a získať spätnú väzbu

mať prehľad o stave podnetu, riešenia a prijatia návrhu

zobraziť nahlásené podnety na mape

2. Systém plánovania pre úradníkov obce, pomocou ktorej je možné:

efektívne rozdelenie riešení jednotlivých podnetov

rýchly prístup k informáciám o stave a riešení problémov

lokalizácia nahlásených porúch priamo na mape

navigácia k miestam podnetov, sledovanie fóra

3. Mobilná aplikácia pre dodávateľov / servisných technikov, ktorá ponúka

efektívne rozdelenie riešení jednotlivých podnetov

sledovanie stavu opráv

nahlasovanie vykonania nápravy podnetov

komunikácia s občanmi a samosprávou

V počiatočných fázach iniciatívy Smart City by sa obce mali sústrediť na technológie, ktoré sú opätovne použiteľné a škálovateľné. Vďaka tomu si môžu riešenie jednoducho rozšíriť aj o iné scenáre a pridať vlastné entity, vytvoriť jedinečné pracovné postupy, či upraviť používateľské rozhranie.

Pre inšpiráciu prinášame päť príkladov skutočne sofistikovaných iniciatív inteligentných miest z rôznych kútov sveta:

1. Singapur

Moderný mestský štát Singapur sa snaží byť prvým inteligentným národom na svete. Jeho iniciatíva Smart Nation spája údaje zo siete senzorov, ktorá sa rozprestiera po celom ostrove. Zozbierané údaje sa ukladajú do otvoreného fondu údajov a tiež do dynamického digitálneho modelu mesta. Tento virtuálny Singapur umožňuje plánovačom mesta testovať koncepty, analyzovať prevádzku a spúšťať rôzne simulované scenáre, ako napríklad evakuáciu davu v prípade núdze.

98% vládnych služieb v Singapure je dostupných on-line a k dispozícii sú taktiež mobilné zdravotné, komunálne a dopravné aplikácie. Senzory a inteligentné aplikácie vo verejnom bývaní poskytujú obyvateľom spätnú väzbu, ktorá im pomáha znížiť spotrebu energie, vody a znížiť náklady. Do roku 2020 má Singapur v pláne vybaviť všetky vozidlá systémom satelitnej navigácie, vďaka čomu získa údaje užitočné pre budúce plánovanie, vývoj a údržbu takmer všetkých verejných projektov.

2. Barcelona

Katalánska metropola je európskym priekopníkom v riešeniach inteligentných miest. Jedným z kľúčových projektov je zavedenie bezdrôtových senzorov na parkoviskách, čo uľahčuje mestskú premávku. Tento systém prostredníctvom zberu údajov a aplikácie informuje vodičov o najbližších voľných parkovacích miestach, vďaka čomu vodiči omnoho kratšie „krúžia“ po meste a hľadajú miesto na zaparkovanie. Tým sa tiež znižuje hluk a znečistenie prostredia. Navyše sa šetrí aj financiami, pretože existujúce parkovacie miesta sa využívajú efektívnejšie.

Barcelona taktiež implementovala množstvo služieb elektronickej štátnej správy, ktoré zlepšujú prístup k verejným službám, ich efektívnosť a transparentnosť. Na mnohých miestach (napríklad nákupné centrá, knižnice atď.) mesto udržuje digitálne kiosky, ktoré zabezpečujú občanom možnosť realizovať väčšinu administratívnych postupov v kioskoch, ale aj on-line. Mesto tiež prevádzkuje verejný webový portál s viac ako 300 kategóriami verejne dostupných dát. Barcelona zaviedla aj inovatívny systém pouličného osvetlenia, ktorý umožňuje, aby lampy automaticky upravovali intenzitu svetla a vybudovali budovu, ktorá je schopná samoregulačnej vnútornej klimatizácie a osvetlenia.

3. Soul

Hlavné mesto Kórejskej republiky bolo od začiatku stavané s cieľom vytvoriť inteligentné mesto. Okres Songdo v Soule je domovom medzinárodného obchodu a futuristického mestského experimentu súčasne. Inteligentné pracovné centrá s telekonferenčnými systémami umožňujú tretine štátnych zamestnancov pracovať bližšie k domovu. Tieto centrá sú tiež vybavené sieťami Wi-Fi a senzorov. Odsávacie systémy likvidujú domový odpad prostredníctvom podzemného potrubia, ktoré vedie priamo do spracovateľských závodov, kde sa odpad triedi a recykluje. Pomocou inteligentných zariadení a diaľkovo ovládaného zdravotníckeho vybavenia poskytuje zdravotná služba v Soule lekárske konzultácie a zdravotné prehliadky pre starších a zdravotne postihnutých. Soul tiež úspešne vyvinul a implementoval systém, ktorý umožňuje nabíjanie elektrických verejných autobusov.

4. Milton Keynes

Toto malé mesto, ktoré sa nachádza v srdci Anglicka a je vynikajúcim príkladom toho, že inteligentné technológie sa nachádzajú v mestách rôznych veľkostí. Mesto Milton Keynes sa s počtom obyvateľov vyše 250 000 stalo britským priekopníkom využívania „Internet of Things“, aby zefektívnili život občanov.

Aplikácia MotionMap sleduje pohyb vozidiel a ľudí po celom meste v reálnom čase. Podobne ako v Barcelone mesto funguje na senzorovom systéme, ktorý upozorňuje vodičov na bezplatné parkovacie miesta. V úsilí o zníženie nadbytočných výjazdov smetiarskych áut spoločnosť Milton Keynes zaviedla do svojich recyklačných centier aj technológiu senzorov na diaľku. Senzory komunikujú s nákladnými vozidlami a upozorňujú ich na plné odpadkové koše.

5. Viedeň

Do zoznamu TOP inteligentných miest patrí aj rakúske hlavné mesto, ktoré testuje ekologicky šetrnú mobilitu prostredníctvom eMorail. Hlavným prvkom projektu je železničná služba integrovaná so zdieľaním elektronických áut a elektronického bicykla. Cestujúci musia mať lístok Rakúskych spolkových dráh, rovnako ako prístup k používaniu elektronického vozidla v mieste svojho bydliska a miesta určenia. EMorail poskytuje aplikáciu pre zákazníkov so smartfónmi. Jeho hlavnou funkciou je umožniť ľuďom rezervovať si vozidlo. Ďalšie výhody zahŕňajú informácie o oneskorení vlakov, vzdialenosti, ktorú je možné riadiť bez zapožičania auta alebo bicykla, a podrobnosti o zostávajúcom kredite, ktorý je k dispozícii na cestovanie.