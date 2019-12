Slovensko potrebuje zmenu, premiér Pellegrini sa vyjadril k obvineniu Fica aj kampani Smeru-SD

Slovensko nemá lepšie miesto na svoju existenciu, ako je Európska únia (EÚ). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Peter Pellegrini. Reagoval tým na štvrtkové parlamentné voľby v Spojenom kráľovstve, v ktorých výrazne zvíťazil premiér Boris Johnson hlásajúci vystúpenie z EÚ do 31. januára 2020. Premiér verí, že brexit nebude signálom pre ďalšie krajiny, aby EÚ opustili.

„Výsledky volieb v Británii už zjavne nikoho nenechajú na pochybách, že Veľká Británia Európsku úniu opustí. Považujem to za zlú správu, ale premiérovi Johnsonovi gratulujem k víťazstvu,“ vyhlásil Pellegrini.

Volebná kampaň Smeru-SD

„Zodpovednú zmenu“, ktorú Smer-SD propaguje vo svojej volebnej kampani, považuje Pellegrini za zmenu, ktorá prišla s jeho nástupom na post predsedu vlády.

„Slovensko potrebuje zmenu. Sme demokratická krajina, ktorá ide čeliť veciam, o ktorých sme doteraz nechyrovali, ako je demografická zmena, starnutie obyvateľstva, digitalizácia či robotizácia. Musíme na tieto veci reagovať,“ priblížil predseda vlády.

Obvinenia Fica

K obvineniu predsedu Smeru-SD Roberta F. z podnecovania rasovej nenávisti uviedol, že je na ňom, aby vysvetlil, ako to myslel, keď ho predvolajú.

„Myslím si, že bude schopný to vysvetliť. Nič to však nemení na tom, že Smer-SD nikdy nebude súhlasiť s názormi, ktoré prezentuje Ľudová strana Naše Slovensko. Netreba však zatvárať oči pred problémami s Rómami,“ zdôraznil Pellegrini. To, že sa za obvineného Roberta F. postavil poslanecký klub strany, považuje za logické.