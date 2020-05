Slovensko reprezentovala viac ako 26 rokov. Ódorová končí kariéru

Eva Ódorová sa vo veku 40 rokov rozhodla ukončiť bohatú stolnotenisovú kariéru. Dlhoročná reprezentantka a dvojnásobná juniorská majsterka Európy hrávala stolný tenis aj vo vyspelých krajinách – Nemecku, Poľsku a najdlhšie – až 19 rokov vo Francúzsku.

So športom začala ako dieťa

„Nastal čas pre ukončenie športovej kariéry a pre zmenu. Verím, že svoje dlhoročné športové skúsenosti zužitkujem vo svojom civilnom živote,“ napísala rodáčka z Komárna slovenským médiám.

So športom začala ako 6-ročná. O päť rokov neskôr sa presťahovala do CVŠ v Bratislave, kde pôsobila do svojich 18 rokov.

„V poslednom juniorskom roku, kde som získala 2 tituly na MEJ, ma vystrelilo v kariére. Posunula som sa do najlepšej súťaže v Európe – nemeckej 1. bundesligy. Na ďalší rok som dostala angažmán do ďalšej veľmi vyspelej stolnotenisovej krajiny Francúzska, kde som v najvyššej súťaži Európy zotrvala dlhých 19 rokov so ziskom troch titulov vo dvoch kluboch Lys Lez Lannoy – Lille Metropole a TTACC 86 Potiers. Mala som aj dvojročnú medzizastávku v Poľsku, kde sme s klubom KTS Tarnobrzeg získali dva tituly a stali sa vicemajstrami v európskom pohári,“ pripomenula Ódorová.

Slovensko reprezentovala 26 rokov

Slovensko reprezentovala viac ako 26 rokov a bola dlhoročná národná jednotka. Získala niekoľko titulov majsterky SR a jej najväčším úspechom je štvrté miesto na Európskych hrách v Baku 2015 vo dvojhre.

V súboji o bronz prehrala s favorizovanou Turkyňou ázijského pôvodu Melek Hu 1:4 na sety.

„Dala som do toho maximum. Teším sa aj zo štvrtého miesta, aj keď mu neprislúcha medaila. Keby mi niekto povedal pred týmto turnajom, že budem štvrtá, zobrala by som to všetkými desiatimi,“ vravela vtedy Ódorová.

Dvakrát sa zúčastnila na olympijských hrách (Peking 2008, Rio de Janeiro 2016). Jej osobnými vrcholmi na ME boli osemfinálová účasť vo dvojhre v roku 2002 v chorvátskom Záhrebe a tiež štvrťfinále vo štvorhre po boku Zuzany Poliačkovej na ME 2003 v talianskom Courmayeuri.

Ódorová sa lúči s kariérou ako hráčka štvrtej stovky rebríčka ITTF, najvyššie bola na 59. mieste v novembri 2003.