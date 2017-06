Slovensko sa dočkalo zlata: Slafkovský obhájil titul v C1, Martikán má bronz (aktualizované)

aktualizované 4. júna 17:33

TACEN 4. júna (WebNoviny.sk) – Majstrom Európy v kategórii singlkanoistov na šampionáte vodných slalomárov v slovinskom Tacene sa stal Alexander Slafkovský.

Tridsaťštyriročný Slafkovský obhájil titul spred roka z domácej vody z Liptovského Mikuláša a celkovo si do zbierky z kontinentálnych šampionátov pripísal ôsmu individuálnu medailu, z toho tretiu zlatú (3-3-2). Bronz pridal skúsený Michal Martikán.

Bronz si vybojoval Martikán

“Sledoval som jazdu Beniho (Benjamin Savšek, pozn. SITA) a v jej druhej časti sa mi tisli slzy do očí. Beni tu vie byť šialene rýchly. Nevyšiel mu úvod a potom sa to nabaľovalo. Emócie pracovali naplno. Bol to môj malý sen obhájiť zlato z majstrovstiev Európy, veď Mišovi Martikánovi sa to podarilo viackrát. Nepripúšťal som si to však. Základ je, že som dnes chcel ukázať, ako viem jazdiť. To sa mi podarilo a som šťastný. Je to silnejšie, že to vyšlo na zlato a teda obhajobu. Šiel som úplne nadoraz a verím, že takých jázd budem mať v sezóne ešte viac. V cieli som bol milo prekvapený časom a vtedy mi bolo jedno, či to bude na medailu. Keď začali prichádzať ďalší do cieľa, bolo stále reálnejšie, že to bude stačiť na obhajobu,” uviedol Alexander Slafkovský v reakcii pre slovenské médiá v Tacene.

Slafkovský po dravej a zároveň technicky bezchybnej jazde triumfoval s veľkým náskokom 2,71 s pred Švajčiarom Thomasom Köchlinom. Bronz si vybojoval ďalší slovenský reprezentant Michal Martikán, hoci v pôvodných neoficiálnych výsledkoch figuroval na tretej priečke Slovinec Benjamin Savšek. Domácemu singlkanoistovi však rozhodcovia dodatočne zarátali ´ťuk´ na bránke číslo 8 a 2 trestné sekundy ho stáli medailu. V prospech 38-ročného Martikána rozhodla rýchlejšia jazda o 1,04 s.

“Som rád, že sa mi sčasti vyplnilo to, čo som chcel. Môžem manželke Lenke k dnešným meninám niečo darovať po návrate domov. Môžem jej odovzdať aspoň bronz, aj keď plán bol iný. Mal som tu dosť šťastia a teším sa, vraj som si tým dokonca vyjazdil aj účasť na majstrovstvách sveta. Dlho po pretekoch som si myslel, že som štvrtý, je teda príjemné, že mám napokon bronz. Po výkone vo finále som bol prekvapený už aj z pôvodne štvrtej priečky,” skonštatoval Michal Martikán.

Matej Beňuš skončil piaty

Päťnásobný olympijský medailista a dvojnásobný šampión Martikán vo svojej pozoruhodnej zbierke medailí z majstrovstiev Európy už začal tretiu desiatku, aktuálne má 14 zlatých, 5 strieborných a 2 bronzové. V súťažiach jednotlivcov vylepšil svoj medailový výlov z ME na 9 cenných kovov, bronz získal vôbec po prvý raz (4-4-1).

Tretí do partie Slovákov vo finále C1 v Tacene, strieborný olympionik z Ria de Janeiro Matej Beňuš, skončil piaty.

“Vo finále som bojoval celú jazdu s vodou, katastrofa. Dlho som uhýbal šiestej bránke a musel som dlho čakať, z toho pramenila ďalšia chyba a to ma stálo lepší výsledok. Dobojoval som to až do cieľa, z Tacenu odchádzam nespokojný. Všetky jazdy nasvedčovali, že budem atakovať medailu a po ňu som sem šiel. Vo finále v Tacene sa mi zatiaľ nedarí, ale beriem to ako výzvu, nie ako prekliatie. Jazdí sa mi tu dobre, len finále mi nevychádzajú,” referoval Matej Beňuš.

Slovenská výprava vďaka zlatej medaile Slafkovského a bronzovej Martikána v posledných finálových pretekoch v Tacene odvrátila hrozbu prvého nemedailového európskeho šampionátu v histórii. Doteraz najslabší výsledok v tomto smere predviedli Slováci na ME 1996 v Augsburgu s bilanciou 0 – 1 – 2.

ME vo vodnom slalome:

MUŽI

C1 – finále: 1. Alexander Slafkovský (SR) 88,92 s (0), 2. Thomas Köchlin (Švaj.) 91,63 (2), 3. Benjamin Savšek (Slovin.) 92,86 (0), 4. Michal Martikán (SR) 93,82 (2),, 5. Matej Beňuš (SR) 94,88 (2)