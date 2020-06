Slovensko sa po koronakríze otvára stále viac, voľný režim na hraniciach sa rozšíri na ďalších 16 "zelených" krajín

aktualizované 9. júna 16:50

Slovensko otvorí hranice s ďalšími šestnástimi krajinami, ktoré konzílium odborníkov označilo ako bezpečné. Informoval o tom na utorňajšej tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO). Voľný režim na hraniciach sa okrem Česka, Rakúska a Maďarska rozšíri na ďalších 16 „zelených“ krajín.

Od stredy 10. júna bude možné voľne cestovať všetkými druhmi dopravy aj do Nemecka, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Slovinska, Chorvátska, Bulharska, Grécka, na Cyprus, Maltu, ako aj do Estónska, Lotyšska, Litvy, Dánska, Nórska, Fínska a na Island.„Voči krajinám, ku ktorým sa úplne otvoríme, otvárame akúkoľvek formu dopravy, čiže autom, letecky alebo vlakom,“ povedal Matovič.

Zatiaľ podľa Matoviča nejde vo všetkých prípadoch o bilaterálne dohody. „Niektoré z týchto krajín už majú voľný režim voči nám, sú otvorené, ale väčšina zatiaľ nie. Takže postupne to asi bude nabiehať. Týmto zoznamom dávame vedieť ľuďom na Slovensku, že ak už potrebujete vycestovať, do týchto krajín môžete ísť a môžete sa slobodne vrátiť bez potreby testu, ale naďalej buďte opatrní,“ uviedol premiér s tým, že do ostatných krajín sa zatiaľ neodporúča cestovať.

Rizikové krajiny

Najväčšie riziko z pohľadu epidemiologickej situácie v Európe podľa predsedu vlády pre občanov Slovenska momentálne predstavujú Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Švédsko.

„Kedy budú schopní dopravcovia obnoviť dopravu, tak vtedy ju obnovia. Predtým ešte musí byť z Úradu verejného zdravotníctva vydané opatrenie za akých podmienok to bude fungovať,“ dodal Matovič.

Hlavný hygienik Ján Mikas povedal, že je ešte časový priestor, aby s kolegami z ministerstva dopravy nastavili všeobecné opatrenia na letiskách. „Budeme to riešiť, ale nebude to súčasťou tohto opatrenia, čo bude vydané zajtra (v stredu – pozn. red.),“ uviedol Mikas.

Znovuobnovenie letov

Epidemiologička Zuzana Krištúfková zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave odporúča, aby ľudia po príchode z ostatných krajín (mimo uvedených devätnástich) išli do dobrovoľnej karantény a piaty deň po návrate sa dali vyšetriť. Ak bude test negatívny, môžu sa voľne pohybovať.

„Chcem apelovať na všetkých, aby si uvedomili, že ostatné krajiny sú ešte stále tie, odkiaľ si vírus môžeme priniesť. Keď budeme mať druhú vlnu, tak určite len z toho, že vírus si dovezieme zo zahraničia,“ dodala Krištúfková. Ľudia by sa podľa nej mali naďalej správať zodpovedne, nebrať to na ľahkú váhu a užiť si leto, oddýchnuť si.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pracuje na znovuobnovení letov do krajín, s ktorými máme opätovne otvorené hranice. „Ide aj o obchodnú pravidelnú alebo nepravidelnú leteckú dopravu medzi príslušnými európskymi krajinami a Slovenskom. Spustenie konkrétnych leteckých spojení je v kompetencii leteckých dopravcov,“ uviedlo v utorok ministerstvo dopravy pre agentúru SITA.

„Útvar vedúceho hygienika rezortu dopravy v najbližších dňoch spresní, ako budú vyzerať konkrétne protiepidemiologické opatrenia pre oblasť civilného letectva, ktoré bude potrebné dodržiavať,“ dodalo ministerstvo.