Slovensko sa podľa Lajčáka predĺžením moratória zaradí medzi najhoršie demokratické krajiny

Predlžovania predvolebného moratória zasahuje do práv na informácie. Šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) dúfa, že novelu, ktorú prijala Národná rada SR ešte 28. októbra, prezidentka Zuzana Čaputová nepodpíše.

Lajčák to povedal v stredu novinárom pred začiatkom rokovania vlády SR. Pripomenul tiež, že Slovensko sa novelou zaradí medzi najhoršie demokratické krajiny na svete. Poslanci v pondelok 28. októbra odobrili predĺženie zákazu publikovania prieskumov verejnej mienky pred voľbami zo 14 na 50 dní.

„Vnímam to veľmi negatívne a aj ako zásah do môjho občianskeho práva byť informovaný. Chcem vedieť, ako sa vyvíjajú preferencie a myslím si, že som dostatočne inteligentný na to, aby som ich vyhodnotil. Týmto rozhodnutím som prišiel o moje právo a verím, že to pani prezidentka nepodpíše,“ povedal Lajčák.

Podľa neho nie je dobré, že Slovensko bude v prípade odobrenia novely patriť medzi najhoršie demokratické krajiny. Obdobnú dĺžku zákazu uverejňovania prieskumov verejnej mienky majú napríklad v Kamerune či Tunisku.