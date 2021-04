Slovensko sa rozdelí na dve časti, zmení sa zákaz vychádzania a ďalšie opatrenia

Slovensko sa od pondelka rozdelí do dvoch častí, bordovej a červeno-ružovej. Platiť v nich budú rôzne typy opatrení. V prípade bordových okresov, teda v treťom stupni varovania, bude platiť aj naďalej od 3. mája zákaz vychádzania od 5:00 do 1:00 hodiny nasledujúceho dňa.

Viac výnimiek bez testu

Pre okresy červené a ružové, teda v druhom a prvom stupni varovania, bude zákaz vykázania platiť od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Informoval o tom počas tlačovej besedy hlavný hygienik SR Ján Mikas.

V prípade všetkých okresov však budú platiť výnimky zo zákazu vychádzania bez testu, očkovania či potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19. Tie sa budú týkať návštevy lekára či lekárne, starostlivosti o blízkeho a vychádzky so psom alebo mačkou do tisíc metrov od bydliska. Platiť budú aj pre sprevádzanie dieťaťa do jaslí, na prijímacie pohovory do škôl, na orgán činný v trestnom konaní, ako aj do prírody pre poľovníkov.

Čo sa týka zákazu vychádzania v treťom stupni, teda v bordových okresoch, výnimky v čase od 5:00 do 21:00 budú platiť napríklad pre vstup do potravín a drogérie, nákup krmiva pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti či domáce zvieratá. Tiež sa týkajú doplnenia pohonných hmôt, vychádzky za účelom preventívnej prehliadky, očkovania či COVID testu, ale aj na sobáš, pohreb a krst.

Dovolenky nebudú povolené

So sedemdňovým testom, po očkovaní a s potvrdením o prekonaní ochorenia budú môcť ísť ľudia v bordových okresoch do práce i maloobchodnej prevádzky. Zúčastniť sa budú môcť aj na hromadnom podujatí povolenom úradom verejného zdravotníctva. Akceptovať sa bude aj cesta do zahraničia, okrem dovoleniek, ktoré sú zakázané. Rovnako bude povolená cesta na úrad, ak sa úkon nedá vykonať elektronicky. Bude možné ísť aj na pohovor, prijímacie konanie, podpis pracovnej zmluvy aj na skúšky. Do školy sa takto dostanú aj vybrané skupiny študentov medicíny. Povolená bude rovnako výučba v autoškole a návšteva múzea, galérie, zoo či botanickej záhrady.

V červených okresoch budú môcť ísť ľudia do práce so 14-dňovým testom, potvrdením o očkovaní či prekonaní ochorenia. Povolená bude aj cesta do zahraničia okrem dovoleniek, a to so sedemdňovým testom. S rovnakými pravidlami budú mať povolenú cestu do školy vybrané skupiny študentov medicíny. Rovnaké pravidlá budú platiť pre účasť na štátnej skúške alebo skúške vysokej školy. Pri ružových okresoch budú podľa Mikasa platiť obdobné pravidlá, no v prípade práce bude stačiť 21-dňový test.