Slovensko si pripomína 17. výročie vstupu do NATO, pýchou ozbrojených síl sú piloti stíhačiek

aktualizované 29. marca, 16:45

Slovensko si v pondelok 29. marca pripomína 17. výročie vstupu do Severoatlantickej aliancie (NATO). V tlačovej správe to pripomína Ministerstvo obrany SR. Rezort zároveň pri tejto príležitosti informuje, že Slovensko aktuálne spolupracuje so Spojenými štátmi americkými (USA) na výcviku slovenských pilotov a v budúcom období aj technikov.

V USA sa v súčasnosti na výcviku nachádza osem slovenských pilotov, pričom na Leteckej základni Sliač sú pripravovaní ďalší, a to v rôznych fázach prípravy. Ďalší kandidáti budú postupne doplňovaní absolventmi Technickej Univerzity v Košiciach a náborom z civilného sektora.

„Slovensko je už 17 rokov súčasťou Aliancie, ktorá mu poskytuje jasne bezpečnostné a obranne garancie, ako jeden zo základných predpokladov pre rozvoj. Našou snahou je napĺňať toto členstvo, ktoré nás radí medzi vyspelé a stabilne krajiny, zodpovedným prístupom a plnením našich záväzkov voči spojencom a spoločnej kolektívnej bezpečnosti,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že spoločný výcvik vojakov je vynikajúcou príležitosťou na prehĺbenie interoperability členských štátov v oblasti obrany a bezpečnosti.

V prípade spolupráce s USA aj na výcviku pilotov a zjednotenia konkrétnych postupov pri ochrane vzdušného priestoru.

Pýcha slovenských ozbrojených síl

„Naši piloti tak majú jedinečnú možnosť nadobúdať poznatky priamo od skúsených amerických kolegov, pilotov stíhacích lietadiel F-16. Ide o skvelý projekt efektívneho zdieľania vedomosti a spolupráce, pretože spolu sme silnejší, spolu sme NATO,“ doplnil Naď.

Podľa veľvyslankyne USA na Slovensku Bridget Brink je stabilita, ktorú poskytuje NATO, základom pre prosperitu, slobodu a príležitosti pre občanov Slovenska, Spojených štátov a celej Európy.

„Slovenskí piloti budú čoskoro lietať na jedných z najvyspelejších nadzvukových stíhacích lietadlách F-16 slúžiacich slovenskému národu. Títo piloti sú pýchou zručností, schopností a statočnosti slovenských ozbrojených síl,“ dodala.

Najsilnejšia vojenská aliancia

„Pred 17 rokmi sa Slovensko stalo členom Severoatlantickej aliancie. Spolu s Bulharskom, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Rumunskom a Slovinskom sme vtedy vo Washingtone odovzdali prístupové protokoly pozvaných krajín depozitárovi Washingtonskej zmluvy,“ uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo svojom profile na sociálnej sieti.

Rezort diplomacie zároveň priblížil, že Washingtonskú zmluvu schválilo 12 zakladajúcich štátov NATO 4. apríla 1949. Článok 5 tejto zmluvy je podstatou kolektívnej obrany členov Aliancie v duchu „jeden za všetkých, všetci za jedného“. SR tak v prípade ohrozenia môže počítať s podporou spojencov. Rezort doplnil, že v súčasnosti má najsilnejšia vojenská aliancia na svete 30 členov.

„Dnes je Slovensko aj vďaka NATO jednou z najbezpečnejších krajín na svete, čo nám umožňuje nielen život v slobodnej spoločnosti, ale dáva nám aj ďalšiu perspektívu ekonomického rozvoja. Zhoršenie bezpečnostnej situácie totiž spravidla vedie k hospodárskej a sociálnej destabilizácii,“ uviedol predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO).

Informoval o tom Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO. Krúpa doplnil, že vstupom do Aliancie SR neposilnila len vlastnú bezpečnosť, ale ako zodpovedný spojenec prispieva napĺňaním medzinárodných záväzkov aj ku kolektívnej bezpečnosti a k zlepšovaniu transatlantických vzťahov ako takých.