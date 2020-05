Slovensko, Španielsko, New York, Texas. Všade tam pomáha úspešná značka nápojov pre ženy, ktorá sa zrodila u nás

Účinky nápojov Diva’s sa teraz zídu všetkým zdravotníkom, záchranárom a obyvateľom, najviac ohrozených epidémiou. Slovenská značka preto odštartovala iniciatívu #divaspomaha, v rámci ktorej dodáva svoje nápoje ľuďom, ktorí to potrebujú.

Diva’s produkty sú venované najmä ženám, ktoré na zvládanie každodenných povinností potrebujú silnú dávku vitamínov a ďalších látok. Účinky týchto nápojov sa však aktuálne zídu všetkým, čo musia bojovať s nákazou.

V dnešnej dobe je dôležité hlavne pevné zdravie. Nevyhnutná je poriadna dávka energie, ale aj schopnosť zvládať stres. O toto všetko sa dokážu postarať bylinkové čaje z edície Pohladenie duše, ktoré sa môžu pochváliť tromi rôznymi účinkami. Výluh z čaju matcha nabíja energiou, šípkový čaj podporuje imunitu a rooibos upokojuje.

Spoločnosť preto v apríli odštartovala inicatívu #divaspomáha, v rámci ktorej dodala bylinkové čaje infekčným oddeleniam pre deti a dospelých v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Kramáre. Pitný režim potešil aj zdravotníkov urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, členov záchranných zdravotníckych staníc v Bratislavskom kraji a obyvateľov Domu seniorov RUDI.

„Už od začiatku koronakrízy si uvedomujeme vážnosť situácie a preto sme sa rozhodli podporiť najkľúčovejšie skupiny obyvateľov. Pomáhame tým, čo vieme najlepšie – nápojmi plnými zdraviu prospešných látok,“ uvádza Lucia Tarnóczy zo spoločnosti DIVAS drink INTERNATIONAL a.s..

Iniciatíva #divaspomaha doteraz doručila 2760 kusov nápojov v celkovej hodnote 5 500 €, no výrobca pokračuje aj naďalej. A keďže pomoc je bezhraničná, v spolupráci so zahraničnými partnermi podporuje Diva’s aj zdravotníkov a ohrozených ľudí v Španielsku a USA. V Amerike putovali nápoje do potravinových bánk, ktoré pomáhajú ľuďom, negatívne zasiahnutým koronakrízou. Dokopy bolo v štátoch New York a Texas rozdaných takmer 14 700 kusov vitamínových vôd na podporu zdravia.

Žiaľ, v boji proti nákaze sú potrebné oveľa silnejšie zbrane. Nápoje Diva’s síce nie sú vakcínou proti vírusu, sú však malým, ale účinným gestom podpory pre všetkých, čo to potrebujú najviac.

