Slovensko-ukrajinské hranice od stredy už prekročili tisíce ľudí, plánujú sa zriadiť aj hotspoty

Od stredy 23. februára 16.00 do dneška 12.00 prekročilo slovensko-ukrajinské hranice približne 7 490 štátnych príslušníkov Ukrajiny. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR (MV SR), väčšina prichádzajúcich má platné doklady.

O medzinárodnoprávnu ochranu v SR požiadalo k 14.00 zatiaľ 14 občanov z Ukrajiny. Osoby sa podľa rezortu nachádzajú v záchytnom tábore v Humennom.

Zriadenie hotspotov

„Väčšina prichádzajúcich po vybavení cestuje ďalej na Slovensko alebo do iných krajín Európskej únie,“ uvádza ministerstvo. Zároveň informuje, že plánuje zriadiť takzvané hotspoty pre prípad zvýšeného príchodu osôb z Ukrajiny.

„Zriadia sa podľa potreby počas víkendu v Uliči, Ubli, Vyšnom Nemeckom, Veľkých Slemenciach a Čiernej nad Tisou. V hotspotoch budú registrovaní ľudia, ktorí by prichádzali bez dokladov,“ uvádza rezort.

Využitie azylových zariadení

V prípade príchodu utečencov z Ukrajiny rezort vnútra podľa vlastných slov využije najskôr kapacity azylových zariadení v Humennom, Opatovskej Novej Vsi a Rohovciach.

„V prípade potreby ich vieme rozšíriť o dočasné ubytovanie. V ďalšom kroku by boli využívané ubytovacie zariadenia MV SR a ďalších rezortov,“ zdôraznilo ministerstvo.

Ak by si to vyžiadala situácia, nasledovali by podľa rezortu kapacity ďalších ubytovacích zariadení, ktoré sekcia krízového riadenia MV SR identifikovala v spolupráci s kolegami z okresných úradov.

Vstup pre všetkých

Ministerstvo zároveň opätovne pripomína, že vstup na Slovensko umožňujú všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom.

„S Ukrajinou má SR bezvízový režim – držitelia ukrajinských biometrických pasov vízovej povinnosti nepodliehajú. Vstup na územie SR je umožnený po individuálnom posúdení aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas),“ doplnil rezort.