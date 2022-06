Slovensko vylepší takmer 9 000 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Tisíce ľudí sa rozhodli, že využijú svoj čas na to, aby vylepšili a skrášlili Slovensko. Zapoja sa do podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis, a strávia pracovný deň v školách, komunitných centrách či zveľadením lesov, parkov a hradov. Celkovo priloží ruku k dobrej veci od dnes počas nasledujúceho týždňa skoro 9 000 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v 48 mestách po celom Slovensku. Väčšina aktivít prebehne už dnes, 10. júna.

Podujatie Naše Mesto každý rok prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom viditeľne zlepšiť miesta, kde žijeme a pracujeme. Zamestnanci a zamestnankyne rôznych spoločností vezmú do ruky pracovné náradie a idú dobrovoľníčiť tam, kde je to potrebné. Skrášlia tak napríklad Bratislavu, Košice, Žilinu alebo Nitru. Do prvej pätice miest, pokiaľ ide o počet zapojených dobrovoľníkov, sa dostali i Zlaté Moravce.

„Naše Mesto je ideálna vstupná brána do sveta dobrovoľníčenia. Okrem dobrého pocitu z toho, že firemní dobrovoľníci pomôžu tam, kde by si to organizácie či školy inak mohli dovoliť len s veľkou námahou, zažijú aj príjemný teambuilding s kolegami, vyvetrajú hlavy a vymenia na chvíľu kancelárie či home office za exteriér,“ vysvetľuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Pôvodne boli všetky aktivity plánované na dnešný deň, pre nepriaznivé počasie na niektorých miestach sa však časť z nich presunula a budú sa konať počas nasledujúceho týždňa, a to najmä v piatok 17. júna.

Foto: Martina Mlčúchová

Zachraňujú technické pamiatky, hrady aj záhrady

Čo všetko sa vlastne bude diať počas Nášho Mesta? Účastníci využili možnosť zapojiť sa do 410 aktivít po celom Slovensku. Na starosti majú opravu detských ihrísk na sídliskách, sadenie stromov, maľovanie plotov alebo čistenie vodných tokov, likvidáciu čiernych skládok a mnoho iného.

Napríklad v ZOO Bratislava sa pustia do oplotenia pre gibony, makaky či výbehu pre antilopy. Do Nášho Mesta sa prvýkrát zapája i botanická záhrada v Košiciach – vďaka podujatiu dostanú plot a brána okolo záhrady nový náter. Dobrovoľníci pomôžu tiež s údržbou záhonov.

Novinkou je aj aktivita v Martine, kde budú čistiť exponáty Klubu železničných modelárov, a v Piešťanoch, kde sa bude pomáhať technickej pamiatke Elektrárňa Piešťany.

„Pomoci sa tento rok dočká celkovo 19 hradov a pamiatok. Dobrovoľníci priložia ruku k dielu na troch hradoch v okolí Bratislavy vrátane jedného z našich najznámejších – na Devíne, troch na východe Slovenska či na Hričovskom hrade pri Žiline. V Nitre vyčistia areál ruín Zoborského kláštora. Ich podpora, ktorou prispievajú k ochrane pamiatok, je neoceniteľná, v niektorých prípadoch sú nápomocní dokonca aj pri archeologickom výskume,“ tvrdí M. Kišša.

„Pomôcť skrášliť svoje okolie môže každý z nás a stačí k tomu málo. Často sú to práve drobné činy jednotlivcov, ktoré pomáhajú zlepšovať životy celých komunít. Iniciatíva Naše Mesto dbá na to, aby ruku k dielu mohol pridať naozaj každý,“ povedal David Kolář, riaditeľ komunikácie a marketingu spoločnosti Hornbach, ktorá podujatie podporuje.

Upracú na Liptovskej Mare či Malom Dunaji

Medzi najpopulárnejšie aktivity Nášho Mesta dlhodobo patrí čistenie prírody. Dobrovoľníci vyrazia do lesov, parkov či dokonca k riekam a potokom, aby uľavili životnému prostrediu. V Bratislave je každoročne veľký záujem o čistenie Malého Dunaja, keď účastníci vyťahujú nečistoty z vody do kanoe, v ktorom sa plavia. Iné tímy pomáhajú pri likvidácii nelegálnych skládok odpadu v bratislavskom Lamači alebo na Zlatých pieskoch. V Liptovskom Mikuláši sa zasa chystá upratovanie na Liptovskej Mare, ktoré zastrešuje spoločnosť McDonald’s.

„Zamestnanci McDonald’s sa snažia udržiavať okolie svojich prevádzok bez odpadkov a posielajú do ulíc tzv. Trash Patrol, ktorí ročne vyzbierajú tony odpadu. Tento rok sa Trash Patrol zapoja do iniciatívy Naše Mesto, aby spolu s verejnosťou vyčistili aj širšie okolie v desiatich slovenských mestách,“ uviedla PR manažérka McDonald’s Slovakia Lucia Poláčeková Čevelová. Upratovaciu patrolu tak stretnete napríklad aj v Prešove, Nitre či Nových Zámkoch.

Zoznam všetkých aktivít na Našom Meste nájdete na tomto linku.

Foto: Martina Mlčúchová

Ruku k dielu priloží skoro 9 000 ľudí

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Tento rok sa koná už po šestnásty raz a zapája sa doň 8 820 dobrovoľníkov na rôznych miestach po celom Slovensku. Pomôžu tak dokopy 216 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie.

Inšpiráciou pre Naše Mesto bola akcia New York Cares, počas ktorej tisíce Newyorčanov spoločne upratujú a menia svoje mesto k lepšiemu.

Firemných dobrovoľníkov vysiela na Naše Mesto 162 firiem a inštitúcií. Nadšených ľudí s chuťou pomáhať bude možné stretnúť v 48 slovenských mestách v príznačných bielych tričkách s nápisom „Mám srdce na správnom MESTE“, ktorý pre podujatie pro bono vymyslel Slavomír Artim, tvoriaci pod pseudonymom Dyslektik.

Informačný servis