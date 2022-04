Slovensko vyšle do Kyjeva inšpekčný tím, Korčok chce znovuotvoriť veľvyslanectvo v ukrajinskej metropole

Podpora Ukrajiny, a to vo vojensko-obrannej ako aj v hospodárskej oblasti, musí byť hlavnou prioritou Európskej únie. Minister zahraničia Ivan Korčok (nom. SaS) to skonštatoval v Českej republike na rokovaní s kolegami z Česka, Rakúska, Maďarska a Slovinska, teda stredoeurópskej päťky (Central 5).

Rusko trestá Ukrajinu

„Náš východný sused je trestaný za to, že si slobodne zvolil, kam chce patriť,“ povedal minister. Doplnil, že Slovensko podporuje integračné ambície Ukrajiny.

Korčok zároveň podporil ČR v súvislosti s jej blížiacim sa predsedníctvom v Rade Európskej únie. „Som presvedčený, že české predsedníctvo bude úspešné, aj keď sme sa ocitli v mimoriadne náročnom období. SR našich kolegov podporí všetkými možnými spôsobmi,“ dodal minister zahraničia.

Znovuotvorenie veľvyslanectva v Kyjeve

Uviedol tiež, že Slovensko pripravuje návrat svojich diplomatov do Kyjeva. V najbližších dňoch chce vyslať do ukrajinskej metropoly inšpekčný tím zložený zo slovenských diplomatov, ktorý na mieste posúdi bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste Ukrajiny. Pokiaľ to situácia dovolí, slovenské veľvyslanectvo sa sfunkční okamžite.