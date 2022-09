Slovensko zachránil pred Bieloruskom Zreľák a duel skončil remízou. Calzona tak stále nezažil triumf svojho tímu

Slovenskí futbaloví reprezentanti v nedeľu uzavreli účinkovanie v Lige národov 2022/2023, v šiestom súboji 3. skupiny C-divízie LN v srbskom meste Bačka Topola remizovali s Bielorusmi 1:1.

V závere prvého polčasu poslal Bielorusov do vedenia Ivan Bachar, v 65. minúte vyrovnal stav Adam Zreľák. Taliansky tréner Francesco Calzona sa ani na druhý pokus nedočkal víťazstva na lavičke Slovenska, ktoré zaznamenalo prvú remízu v tejto edícii LN. Už pred duelom bolo známe, že Slováci skončia na treťom mieste v skupine.

Kuckov gól neuznali

V prvom polčase Slováci od úvodu herne dominovali a nepúšťali súpera k lopte. Ako prvý ohrozil bieloruského brankára Plotnikova v 8. min Boženík, no s jeho hlavičkou po centri Pekaríka si poradil. V prvej polhodine hry ešte dvakrát zakončoval Jirka, v oboch prípadoch nepresne. V 33. min Bénes poslal loptu z priameho kopu do šestnástky, Boženíkovu strelu Plotnikov vyrazil rovno pred Kucku, ktorý otvoril skóre.

Hlavný arbiter Dabanovič však jeho gól po dlhom posudzovaní a porade s VAR napokon neuznal, lebo Boženík zahral rukou. Slováci mali naďalej prevahu, no Bielorusi udreli v 45. minúte z prvej príležitosti. Po rohovom kope sa najlepšie zorientoval pred Rodákom Ivan Bachar, ktorý poslal svoj tím do vedenia 1:0. Aj jeho gól sa posudzoval, no tentoraz zostal v platnosti.

Napriek snahe už neskórovali

Po zmene strán Slováci zavreli Bielorusov pred ich šestnástkou a prezentovali sa viacerými streleckými pokusmi. V 65. minúte sa dočkali vyrovnania zásluhou striedajúceho Adama Zreľáka, ktorý prišiel na ihrisko po hodine hry. Nabehol si na centrovanú loptu od Hancka a tiesnený súperovým obrancom prekonal Plotnikova akrobatickým zakončením nohou.

Slováci pokračovali v aktivite a snažili sa strhnúť vedenie na svoju stranu. V 83. minúte bol k tomu najbližšie Bero, ktorý sa v šestnástke prekľučkoval k zakončeniu a Plotnikov pohotovo zasiahol. Slováci už nedokázali skórovať, celkovo mali v zápase držanie lopty 75 percent, oveľa viac rohových kopov (15:1) aj streleckých pokusov (12:1).

Azerbajdžan porazil Kazachstan

V druhom nedeľňajšom zápase 3. skupiny C-divízie LN v Baku domáci Azerbajdžan zdolal Kazachstan 3:0 a potvrdil druhé miesto s 10 bodmi. Kazachovia už pred duelom mali istý postup do B-divízie, na konte majú 13 bodov. Slováci skončili tretí so siedmimi bodmi, Bielorusi štvrtí s tromi bodmi.