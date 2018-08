Slovensko získalo európskeho vedeckého Oscara, môže za to projekt vedca SAV Jána Tkáča

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Slovensku sa podarilo získať európskeho „vedeckého Oscara“. Európska výskumná rada (European Research Council) totiž schválila a odporučila na financovanie projekt Jána Tkáča z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v oblasti diagnostiky rakoviny prostaty inovatívnymi metódami.

Ako odznelo na štvrtkovej tlačovej konferencii, ide zatiaľ o jediný ERC grant Proof of concept (grant na aplikovaný výskum) na Slovensku, ktorý táto prestížna európska vedecká autorita odsúhlasila.

Aplikácia výsledkov výskumu

„ERC je exkluzívna schéma. Predložený projekt posudzujú tí najväčší odborníci z celého sveta. Asi 90 percent financií z tejto schémy ide do svetových centier vedy ako je Cambridge či Mníchov. My, ani ostatné krajiny z V4 nemáme veľké úspechy v ERC grantoch, ale Ján Tkáč je svetlým príkladom,“ povedal podpredseda SAV Peter Samuely.

Cieľom grantu je aplikácia výsledkov základného výskumu do biomedicínskej praxe. Projekt zahŕňa komerčnú stratégiu, spôsob naplnenia regulačných podmienok, marketingovú stratégiu a predaj, cenovú analýzu a ekonomický potenciál produktu.

„V projekte kladieme dôraz na diagnostiku rakoviny prostaty stanovením zmien v zložení sacharidov na povrchu prostatického špecifického antigénu. Spoľahlivosť diagnostiky sa pohybuje okolo 95 percent. V súčasnosti sa na diagnostiku ochorenia používa najmä stanovenie množstva prostatického špecifického antigénu v krvi, tá je však značne nepresná,“ vysvetlil vedec Ján Tkáč s tým, že analýza konkurencie mu ukázala, že toto riešenie môže poskytnúť značne lepšie parametre diagnostiky s cenovou výhodou, a teda má šancu uplatniť sa v klinickej praxi v celosvetovom rozsahu.

Výsledok testu za pár minút

Vedci Ján Tkáč a Tomáš Bertók predpokladajú, že príprava diagnostických kitov sa bude realizovať v dvoch formách – klinické testy pre onkologické pracoviská či nemocnice a domáce testy pre verejnosť.

„Domáce testy si predstavte ako tehotenské testy. Ak je podozrenie na ochorenie, budú tam dva pásiky, ak nie je žiadne podozrenie, bude tam len jeden kontrolný pásik. Výsledok by ste vedeli za pár minút,“ vysvetlil ďalej Tkáč. Výsledky tejto vedecko-výskumnej činnosti by mohli byť uvedené na trh v roku 2021. „V budúcnosti by sme radi vyvinuli kity na diagnostiku iných ochorení, konkrétne na ochorenie prsníka,“ povedal Tkáč.

Projekt vznikol s podporou významného slovenského vedca Pavla Čekana z CEO Multiplex DX a Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré reflektuje dlhodobú stratégiu rozvoja biomedicínskeho aplikovaného výskumu na Slovensku.