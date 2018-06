Aktualizované: Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v Prahe striebro, kanoistom o chlp ušlo zlato

aktualizované: 3. júna 17:10

PRAHA 3. júna (WebNoviny.sk) – Slovensko nevyšlo na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Prahe-Troji medailovo naprázdno. V úplne poslednej disciplíne programu šampionátu sa o jediný slovenský cenný kov v českej metropole postarali Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Marko Mirgorodský, ktorí v nedeľňajšej súťaži hliadok kanoistov (3x C1) obsadili 2. miesto s odstupom 95 stotín sekundy za víťaznými Francúzmi.

Nebyť dotyku na jednej bránke, získali by Slováci zlato. „Je to skvelý pocit, nebola ľahká úloha nahradiť Maťa Beňuša. Chalani boli v hliadkach vždy výborní. Bol som nervózny skoro viac ako pred individuálnej súťaži. Som rád, že to vyšlo na medailu,“ poznamenal debutant na ME Marko Mirgorodský.

Michalovi Martikánovi hrozilo, že prvýkrát v kariére z ME odíde bez cenného kovu. „Toto striebro hreje málo, ale hreje. Boli sme najrýchlejší, ale pripísali nám spravodlivý dotyk. Síce s odretými ušami, ale predsa sme zachránili ME, aby sme neskončili bez medaily,“ pokračoval Martikán.

Ani Slafkovský ešte nepoznal doteraz pocit, aké to je odchádzať z kontinentálneho šampionátu bez medaily. „Som šťastný, že spolu s Michalom stále prinesieme domov nejakú medailu. Sme radi, že to pre Slovensko nebol ‚uhorkový‘ šampionát,“ poznamenal tretí z partie Liptákov.

Slovenským kajakárkam súťaž hliadok nevyšla. Michaela Haššová v dolnej pasáži urobila „eskimáka“ a minula bránku číslo 20, v konečnom účtovaní obsadili poslednú 12. priečku.