Slovensko zrejme príde o desiatky miliónov eur z eurofondov

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) – Brusel ocenil promptnú reakciu Slovenska a pracovnú návštevu delegácie ministerky školstva prijal pozitívne.

Ako na piatkovej tlačovej konferencii povedala ministerka školstva Martina Lubyová, akčné plány a postupnosť krokov, ktoré ministerstvo v Bruseli prezentovalo, Európska komisia odsúhlasila.

„Pokiaľ sa nám podarí tieto kroky dostatočne implementovať, tak výzvy môžu byť odblokované,“ uviedla ministerka. „Máme politickú podporu a naša pozícia je veľmi dobrá a konštruktívna,“ povedala Lubyová a dodala, že základným odkazom je to, že Brusel nechce Slovensko trestať.

Slovenská delegácia sa v Bruseli stretla aj s komisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Cretu a pripomenula jej, že riešenie daného stavu je pre Slovensko veľkou prioritou.

Zároveň jej prezentovali kroky, ktoré ministerstvo doteraz vykonalo, a to najmä začiatok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, zrušenie problematickej výzvy na dlhodobý strategický výskum a vypracovanie akčných plánov na zvýšenie transparentnosti výberu projektov.

Ako Lubyová pripomenula, po novom budú hodnotenia hodnotiteľov zverejnené a hodnotitelia budú rozdelení do viacerých kategórií podľa odbornosti.

Zablokované dve tristomiliónové výzvy

V dôsledku zablokovania výziev však Slovensko nedokáže do konca roka minúť všetky vyčlenené prostriedky. „Keď si predstavíte, že máme dve veľké tristomiliónové výzvy a obe sú zablokované, tak to musí oklieštiť našu kapacitu pre absorbovanie prostriedkov,“ povedala Lubyová a vysvetlila, že prostriedky zrejme prepadnú v dôsledku času.

„Na začiatku bola táto suma horibilná, hovorilo sa o 72 miliónoch eur. Zvýšeným úsilím všetkých partnerov sa nám túto sumu podarilo zredukovať na 32 miliónov eur,“ uviedla ministerka a vysvetlila, že išlo o technické opatrenia, napríklad o navýšenie čerpania eurofondov v existujúcich programoch.

„Teraz je na stole to číslo 32 miliónov, čo nás veľmi mrzí. Toto sú prostriedky, ktoré sa dali naozaj produktívne využiť,“ povedala Lubyová a dodala, že to ešte nie je definitívne a je možné, že sa túto sumu podarí do konca roka znížiť.

Tri možné spôsoby čerpania peňazí

Ministerstvo s Európskou komisiou konzultovalo tri možné spôsoby čerpania peňazí, pričom ako schodný sa ukázal iba jeden, a to presunutie istej časti prostriedkov do takzvaných finančných nástrojov, čo v podstate predstavuje využitie návratných finančných príspevkov.

Zrušená výzva na dlhodobý strategický výskum (DSV) by mohla byť podľa Lubyovej opäť zverejnená začiatkom budúceho roka. Preverí ju aj Centrálny koordinačný orgán (CKO) patriaci pod úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý vznikol až po spustení pôvodnej výzvy.

„Aj úrad pána Pellegriniho bude garantom toho, že tie pravidlá budú nastavené správne a všetko bude transparentné,“ povedala Lubyová a dodala, že to možno považovať za ďalší stupeň kontroly. Pri výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) stále prebieha kontrola, a preto ministerka nevedela odhadnúť aktuálny stav.

Na otázku, či ministerka vyvodí pre škandál s eurofondmi personálnu zodpovednosť, Lubyová odpovedala, že v takom prípade by musela prepustiť celú republiku. Aj keď najväčšiu zodpovednosť nesie podľa ministerky Výskumná agentúra, v tejto kauze bolo tak veľa aktérov, že úplne zosobniť zodpovednosť nie je možné.