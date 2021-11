Slovensko zvádza boj s nepriateľmi právneho štátu, premiér Heger vyzval k rešpektu a tolerancii

Sloboda sama osebe nestačí, pokiaľ nie je ukotvená v hodnotách, ktoré sú potrebné pre fungovanie demokratickej spoločnosti. Povedal to premiér Eduard Heger (OĽaNO) vo svojom príhovore pri príležitosti 32. výročia Nežnej revolúcie v RTVS.

Dodal, že dnes, tridsaťdva rokov po 17. novembri 1989, si občania užívajú všetky slobody, o ktoré sa vtedy zápasilo. Heger vo svojom prejave spresnil, že hovorí o pestovaní kultúry úcty, ktorá učí k vzájomnému rešpektu a tolerancii.

Zápas s vírusom sa zmenil na politický boj

Občanov vyzval, aby namiesto „kultúrnych vojen“, ktoré ich rozdeľujú, hľadali v pokojnom dialógu formy spolužitia, v ktorých sa bude každý cítiť rovnoprávne a slobodne. Mali by sa tiež držať zásady, že ich sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Kultúra úcty podľa Hegera znamená aj to, že v politickej súťaži sa nepracuje s emóciami, ktoré živia v ľuďoch nenávisť a majú potenciál prerásť v násilie.

Premiér vníma, že spoločnosť potrebuje dnes základnú zhodu v tom, že ochorenie COVID-19 pre ňu predstavuje veľké nebezpečenstvo, zvlášť pre starých a chorých, ktorých je povinná pred ním chrániť. Je presvedčený, že v jadre je na Slovensku zdravá spoločnosť, ktorá nezavrhla hodnoty, akými sú solidarita, súcit a vzájomný rešpekt.

„Žiaľ, zápas s vírusom sa premenil na neľútostný politický boj. Emócie sú vybičované, extrémy naberajú na sile a snažia sa prekričať rozumnú diskusiu. Premietanie politických a ideologických postojov do témy očkovania zapríčinilo, že sme sa vydali na cestu, na ktorej bude veľa zbytočných obetí,“ konštatoval. Radí utlmiť vášne, nevraživosť i pohŕdanie nad názormi, s ktorými občania nesúhlasia. Zdôvodnil, že víťazstvo nad pandémiou sa musí udiať v myslení a nie v zlobe a rozvrate. Podotkol, že dnes je otázkou, aká spoločnosť bude na Slovensku po pandémii.

Nepriatelia si nakradli milióny a skorumpovali policajtov

Heger tiež pripomenul, že jedna z novembrových požiadaviek znela: „Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát“. Podľa neho sa po 32 rokoch Slovensko priblížilo k naplneniu tohto cieľa. Za základný predpoklad nastolenia právneho štátu považuje rovnosť pred zákonom, účinné vymáhanie práva, včasné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Doplnil, že v právnom štáte sa nerozmáha korupcia, neexistujú privilegované skupiny, ktoré beztrestne rozkrádajú verejné zdroje a ich bohatstvo je výsledkom kriminálnej činnosti. V právnom štáte totiž podľa neho politici otvárajú cestu spravodlivosti, a nie bezpráviu.

Predseda vlády vo svojom príhovore konštatoval, že dnes sa odohráva na Slovensku ťažký zápas s nepriateľmi právneho štátu. „Je to rozhodujúci zápas o budúcnosť Slovenska. Nepriatelia sú silní, nakradli si milióny, skorumpovali policajtov, prokurátorov i sudcov. A majú svojich ochrancov aj v parlamente. Ale budú porazení, lebo to zdravé v našej spoločnosti je silnejšie ako to skazené a amorálne. To zdravé prehovorilo silným hlasom počas Nežnej revolúcie. Prehovorilo po vražde Jána a Martiny,“ zdôraznil. Je presvedčený, že si občania na Slovensku vyberú správnu cestu vždy, keď sa ako spoločnosť ocitnú na historickej križovatke.