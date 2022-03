Slovensko zvláda pomoc utečencom z Ukrajiny podľa Hegera aj vďaka dobrovoľníkom či cirkvám

Slovenská republika pomoc utečencom z Ukrajiny zvláda aj vďaka skvelej spolupráci štátu, dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií a cirkví.

Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) je situácia na hraniciach každým dňom plynulejšia, a to napriek tomu, že pred pol rokom by nikto nečakal, že by podobná situácia mohla nastať. Premiér to vyhlásil po návšteve hranice s Ukrajinou. V tlačovej správe o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

V núdzi poznáš priateľa

„Som vďačný všetkým ľuďom, ktorí tu pomáhajú. Spolupráca štátu, dobrovoľníkov a ďalších je krásnou ukážkou toho, ako dobre môžu veci fungovať. Dnes v praxi vidíme príslovie ‚V núdzi poznáš priateľa‘. Štát ho v týchto ľuďoch a organizáciách našiel,“ vyhlásil Heger.

Doplnil, že sa zhováral aj priamo s ľuďmi, ktorí pred vojnou na Ukrajine utekajú. „Životné situácie a príbehy ľudí, ktorí prechádzajú hranicami, nie sú vôbec jednoduché. Preto potrebujú naše prijatie, pochopenie a pomoc,“ objasnil.

Heger poďakoval koordinačnému stredisku

V koordinačnom stredisku, ktoré vzniklo na Úrade hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach a rieši plynulý chod na hraničných priechodoch, sa predseda vlády zaujímal o to, ako je možné pomôcť už na hraniciach ľuďom utekajúcim z vojnovej zóny a uľahčiť im prechod na Slovensko.

„V tomto koordinačnom stredisku sa zbiehajú všetky informácie a požiadavky z jednotlivých hraničných priechodov a tu ich aj vybavujeme,“ objasnil Pavol Mikulášek, prezident Hasičského a záchranného zboru SR. Heger pracovníkom centra poďakoval za ich nasadenie a ocenil, že jednotlivé zložky sa pripravujú aj na prípadnú ďalšiu utečeneckú vlnu.

Zo Slovenska na Ukrajinu mieri ďalších 50 ton humanitárnej pomoci. Potravinová pomoc je určená najmä pre oblasti v okolí Užhorodu, kde sa zásoby potravín míňajú. Ďalšia potravinová pomoc pôjde aj vojakom v okolí Kyjeva.