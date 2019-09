Slovenskou jednotkou proti Švajčiarom bude Kližan, kapitán Hrbatý nominoval aj Poláška so Zelenayom

Kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý oznámil na utorňajšej tlačovej konferencii mená piatich tenistov, ktorí sa predstavia v stretnutí 1. skupiny euroafrickej zóny proti Švajčiarsku (13.-14. septembra).

Gombos nahradil Horanského

Tímovou jednotkou bude Martin Kližan, ku ktorému sa pridajú Andrej Martin, debloví špecialisti Filip Polášek, Igor Zelenay a napokon aj Norbert Gombos, ktorý na poslednú chvíľu nahradil v nominácii Filipa Horanského.

„Mal som veľkú dilemu, koho nominovať. Až mi bolo ľúto, že niektorých hráčov musím vynechať, ale do záverečnej nominácie mám ešte možnosť dvoch hráčov vymeniť. Veľmi ma však teší, že všetci hráči chcú reprezentovať alebo aspoň s tímom trénovať. Budem sa rozhodovať na základe toho, ako im to pôjde v tréningoch,“ vyjadril sa na tlačovej konferencii v Bratislave Dominik Hrbatý.

Zápas Davisovho pohára sa odohrá pod otvorenou strechou NTC a už tradične bude povrchom antuke. „V hre bola aj možnosť zvoliť si tvrdý povrch, ale v tom prípade by hrozilo, že by mohli prísť Federer s Wawrinkom. Pre našich divákov by to bolo skvelé, ale naše šance na víťazstvo by výrazne klesli. Navyše, je náročné pripraviť ‚hard‘, aby vyhovoval každému nášmu hráčovi. Antuku máme odskúšanú a tiež sme chceli trošku eliminovať súperových hráčov s výborným podaním,“ dodal Hrbatý.

Švajčiari bez Wawrinku aj Federera

V predbežnej nominácii švajčiarskeho tímu spomenuté tenisové hviezdy Roger Federer a Stan Wawrinka nefigurujú.

Momentálne zápolia na dvorcoch vo Flushing Meadows, kde na záverečnom „grandslame“ sezóny obaja postúpili do štvrťfinále. V širšej zostave kapitána „krajiny helvétskeho kríža“ Severina Lüthiho sú Henri Laaksonen, Marc-Andrea Hüsler, Sandro Ehrat, Damien Wenger a Jerome Kym.

Víťaz septembrového daviscupového stretnutia si udrží šancu, aby mohol v marcovej baráži zabojovať o účasť na záverečnom turnaji tejto súťaže v roku 2020. V novembri tohto roka budú slovenskí tenisti v Madride chýbať, keďže vo februárom domácom súboji o postup podľahli hráčom Kanady.