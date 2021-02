Slovensku by uškodilo obmedzenie výroby pre COVID-19, zatváranie spoločností nie je riešením

Obmedzenie výroby v priemyselných podnikoch v dôsledku nepriaznivej epidemickej situácie by poškodilo Slovensko. V tlačovej správe to konštatuje Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora. Kompletné zastavenie výroby by podľa nej bolo neprimerané, a to najmä pre medzinárodne pôsobiace spoločnosti. Komora upozorňuje aj na riziko poškodenia transeurópskych dodávateľských reťazcov a reputácie podnikateľského prostredia Slovenska.

„So znepokojením sledujeme, že počet prípadov ochorenia COVID-19 na Slovensku zostáva na nezmenenej a vysokej úrovni,“ uviedol k aktuálnej situácii prezident komory Peter Lazar. Považuje za správne, aby politici vyskúšali existujúcu kombináciu opatrení, súčasné rokovania vlády o zatváraní spoločností však podľa neho nie sú riešením.

Vyrobí sa viac ako 600 000 ton tovaru

„Uzavrieť podniky na dva týždne nemôže byť správnou odpoveďou,“ zdôraznil. Prezident pripomenul, že slovenská ekonomika je najmä v rámci automobilového priemyslu veľmi úzko prepojená s európskou ekonomikou a prerušenie dodávateľského reťazca by trvalo poškodilo dôveru v podnikateľské prostredie Slovenska.

Počas dvoch týždňov sa na Slovensku vyrobí v priemere viac ako 600 000 ton tovaru na export do Európskej únie. Prevažne priemyselní zákazníci v najdôležitejších partnerských krajinách, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Českej republike a Maďarsku, nemôžu podľa Lazara takéto zlyhanie jednoducho kompenzovať.

Znevýhodnenie Slovenska

„Toto rozhodnutie by enormne znevýhodnilo Slovensko v porovnaní krajín V4,“ upozornil. Zároveň dodal, že nemecké spoločnosti investovali množstvo zdrojov do zaistenia bezpečnosti svojich zamestnancov na Slovensku. Z dôvodu týchto opatrení považuje komora riziko infekcie na pracovisku za minimálne v porovnaní s rizikom infekcie v súkromnej sfére.

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora vznikla v Bratislave v roku 2005 a predstavuje združenie pre nemecké a slovenské spoločnosti. Komora zastupuje záujmy viac ako 400 členských spoločností, ktoré na Slovensku zamestnávajú 122 000 ľudí a generujú ročne tržby približne 27 mld. eur. Je súčasťou celosvetovej siete nemeckých obchodných komôr v zahraničí.