Aktualizované: Slovenskú futbalovú osemnástku B-skupiny po prehre s Ukrajinou čaká zápas o bronz s Českom

CHLUMEC NAD CIDLINOU 24. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov prehrali na ihrisku v Chlumci nad Cidlinou s rovesníkmi z Ukrajiny tesne 0:1 (0:1) v piatkovom treťom vystúpení na tradičnom medzinárodnom turnaji v Česku s názvom Memoriál Václava Ježka. Jediný gól stretnutia strelil v nadstavenom čase prvého polčasu Stanislav Byblik, ktorý prekonal brankára SR „18“ Ivana Reháka.

Zverenci trénera Alberta Rusnáka st. obsadili v základnej B-skupine druhé miesto so 4 bodmi (bilancia: 1 – 1 – 1, skóre 3:3) a v sobotu 25. augusta od 11.00 h nastúpia v Třebechoviciach v dueli o konečnú 3. priečku proti domácim vrstovníkom. Vo finále tohto 25. ročníka si zmerajú sily tímy USA „18“ a Japonska „18“, hrá sa v sobotu od 16.00 h v Hradci Králové. Informuje o tom web fotbal.cz aj oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Slovenská futbalová „osemnástka“ na úvod turnaja v základnej B-skupine zvíťazila v utorok nad hráčmi Maďarska 2:1 a o deň neskôr v stredu hrala nerozhodne 1:1 s japonskými rovesníkmi, ktorí si piatkovým presvedčivým triumfom nad Maďarmi 5:0 zabezpečili prvenstvo v skupine so 7 bodmi a zároveň finálovú účasť.

Na podujatí štartuje dovedna osem krajín: v druhej štvorčlennej A-skupine dominovali futbalisti USA „18“, ktorým po dvoch víťazstvách stačila na postup do finále aj piatková remíza 1:1 s domácim českým tímom.

Mladí slovenskí futbalisti obsadili vlani na Memoriáli V. Ježka poslednú ôsmu priečku, keď v zápase o 7. miesto podľahli rovesníkom z Maďarska vysoko 0:4. V aktuálnom 25. ročníku podujatia obsadí tím SR „18“ tretiu alebo štvrtú priečku.

Memoriál Václava Ježka 2018 futbalistov do 18 rokov v Česku

Piatkové výsledky:

A-skupina:

Česko „18“ – USA „18“ 1:1 (0:0)

SAE „18“ – Bulharsko „18“ 0:4 (0:1)

Konečná tabuľka A-skupiny:

1. USA „18“ 3 2 1 0 8:2 7

2. Česko „18“ 3 1 2 0 4:3 5

3. Bulharsko „18“ 3 1 1 1 6:7 4

4. SAE „18“ 3 0 0 3 1:7 0

B-skupina:

Japonsko „18“ – Maďarsko „18“ 5:0 (2:0)

Slovensko „18“ – Ukrajina „18“ 0:1 (0:1)

Gól: 45.+ Byblik

Zostava SR „18“: Rehák – Strákoš (46. Lichý), Š. Ondrej, Nemčík, I. Mesík – Holáň, F. Mráz, J. Bernát (83. Malý) – Topoľský (61. O. Matejka), Giesser (46. Letenay), K. Bari (72. Mička)

Konečná tabuľka B-skupiny:

1. Japonsko „18“ 3 2 1 0 7:1 7

2. Slovensko „18“ 3 1 1 1 3:3 4

3. Maďarsko „18“ 3 1 0 2 2:7 3

4. Ukrajina „18“ 3 1 0 2 1:2 3

Zostávajúci program – duely o konečné umiestnenie:

Sobota 25. augusta:

zápas o 7. miesto: SAE „18“ – Ukrajina „18“ (Chlumec nad Cidlinou, 11.00 h)

zápas o 5. miesto: Bulharsko „18“ – Maďarsko „18“ (Hradec Králové, 11.00 h)

zápas o 3. miesto: Česko „18“ – Slovensko „18“ (Třebechovice, 11.00 h)

finále: USA „18“ – Japonsko „18“ (Hradec Králové, 16.00 h)

Hlas

zdroj: SFZ

Albert Rusnák st. (tréner SR „18“): „V prvom polčase sme prepadávali v strede poľa, ukrajinskému súperovi sme nechali veľa priestoru a v osobných súbojoch nam chýbal dôraz. Z našej strany to nebolo dobré. Po prestávke sme urobili zmeny a na našej hre sa to prejavilo. Začali sme lepšie kombinovať, presadzovali sme sa v krajných vertikálach, len v koncovke, resp. vo finálnej fáze sme boli nepresní, čo nás stálo dobrý výsledok. Šancí v druhom polčase sme mali dostatok na to, aby sme otočili nepriaznivý stav. Na zápas o tretie miesto proti Česku znova prerotujeme zostavu, aby všetci hráči boli rovnako vyťažení. Verím, že budeme úspešní.“